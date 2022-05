Unieuro Sconti di Maggio: tanti sconti e rimborsi fino a 200 euro

Sconti di Maggio è il nuovo travolgente volantino di Unieuro. Un’esplosione di sconti pazzeschi ti aspetta fino al 26 maggio 2022, salvo esaurimento scorte. Inoltre, se decidi di cambiare PC puoi ottenere fino a 200 euro di rimborso.

Come con l’eccezionale IdeaPad Flex 5 Ibrido a soli 499,90 euro, invece di 699,90 euro. Si tratta di un 2 in 1 davvero interessante. Tanta potenza grazie al processore Intel Core i3 e gli 8GB di RAM. Inoltre, l’ampio spazio di archiviazione con SSD da 256GB permette di installare e salvare tantissimi contenuti. E con il touch screen Full HD potrai gestire tutto con la massima comodità.

Grazie alla promo di Unieuro, passando al moderno Windows 11 acquistano un nuovo PC, potrai ottenere fino a 200 euro di rimborso da questo acquisto. In cambio dovrai spedire il tuo vecchio PC funzionante, inviando richiesta dopo 15 giorni dalla data di acquisto del nuovo. Riceverai il bonifico entro 30 giorni dalla convalida della tua richiesta. Incredibile vero?

Unieuro Sconti di Maggio: il nuovo volantino è semplicemente fantastico

Ovviamente il nuovo volantino Unieuro Sconti di Maggio non è solo PC. Sono davvero tantissime le opportunità di risparmio offerte da questo colosso. Ad esempio, acquisti la fantastica Nintendo Switch a soli 299,90 euro, invece di 329,89 euro. In abbinata avrai anche Minecraft gratis in regalo, del valore di 29,99 euro.

Cambia il tuo modo di giocare. Non adattare le tue passioni alla vita, ma lascia che sia questa console ad adattarti ai tuoi impegni. Con Nintendo Switch avrai un dispositivo ultraportatile per poter accedere ai tuoi videogame preferiti ovunque e in qualsiasi momento, ma non rinuncerai all’esperienza di una vera console da casa perché potrai collegarla anche al tuo televisore.

Infine, non si scherza nemmeno sulle offerte dedicate ai migliori smartphone. Infatti, acquisti l’eccezionale Samsung Galaxy S21 FE 5G a soli 499 euro, invece di 769,90 euro. Potrai attivare questo sconto super inserendo il codice coupon “120GALAXYS21FE5G” direttamente in carrello.

Si tratta di un’offerta pazzesca, davvero incredibile, dove il risparmio è assicurato. Questo modello Samsung è molto attuale e offre potenza e velocità senza confronti. 6GB di RAM e 128GB di memoria interna permettono un utilizzo ottimale. Inoltre, il processore Qualcomm Snapdragon 888 ti lascerà a bocca aperta.

Non perdere queste e molte altre occasioni che Unieuro sta regalando grazie al nuovo volantino Sconti di Maggio valido fino al 26 maggio 2022, salvo esaurimento scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.