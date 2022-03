Unieuro Sconti Batticuore: prodotti fino al 50%, lasciati tentare

Fino al 13 marzo 2022, salvo esaurimento scorte, potrai acquistare tantissimi prodotti scontati fino al 50% grazie alla nuovissima promo Sconti Batticuore di Unieuro. Un mix di offerte davvero golose dove hai l'imbarazzo della scelta. Non perdere questa occasione davvero ghiotta e risparmia anche tu grazie a prezzi davvero wow! Come questi auricolari Area Stone C5 True Wireless tuoi a soli 16,99 euro, invece di 29,99 euro. Molto simili agli Apple AirPods, anche questo modello ha la custodia di ricarica dove puoi riporre i tuoi auricolari senza perderli, garantendoti anche una ricarica extra fino a 4 volte.

La tecnologia wireless garantisce un abbinamento preciso e senza fili con il tuo dispositivo. Il suo design ergonomico consente di indossarli saldamente, anche tutto il giorno. Potrai ascoltare musica e sostenere lunghe telefonate senza avere fastidi. Un articolo davvero speciale grazie anche ai comandi touch sugli auricolari che ti permettono di gestire chiamate e musica oltre che l'assistente vocale, con un semplice tocco. Un comodo indicatore led sulla custodia ti indicherà il livello di carica dei tuoi nuovi auricolari.

Unieuro Sconti Batticuore: prodotti fino al 50%

Unieuro continua a proporre sconti fino al 50% grazie alla nuova promo Sconti Batticuore. Un'iniziativa della quale ti innamorerai per forza. Tantissimi prodotti a prezzi davvero incredibilmente bassi. È l'occasione giusta per acquistare quello che ti mancava o per sostituire qualcosa che ormai ha già raggiunto la sua veneranda età.

Altro prodotto da non perdere, per rimanere in tema di auricolari, sono gli Apple AirPods (seconda generazione 2019) con custodia di ricarica. Mettili nel carrello a soli 109,99 euro, invece di 149,99 euro. Prova tutta la qualità dei prodotti Apple e goditi un suono che mai hai ascoltato prima. Abbinali per la prima volta al tuo iPhone, Apple Watch, iPad o Mac e sperimenta la comodità assoluta di questo fantastico prodotto. Gli Apple AirPods si collegheranno automaticamente non appena li avrai indossati.