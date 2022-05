Unieuro rinnova le offerte Solo Online: tanti sconti hi-tech da indossare

Unieuro è implacabile e anche questa settimana ha voluto inaugurarla con le nuove offerte Solo Online. Si tratta di uno speciale volantino a cui ormai siamo abituati, ricco di prodotti a sconti davvero pazzeschi disponibili all’acquisto solamente dal suo store online.

Questa volta, e fino al 15 maggio 2022, ci sono due bombe smartwatch davvero imperdibili. Xiaomi e Huawei, due produttori che promettono sempre bene con i loro prodotti di alta gamma e qualità a prezzi particolarmente vantaggiosi.

Il primo che vogliamo consigliarvi e che trovate online sul sito di Unieuro è il fantastico Xiaomi Smart Band 5 a soli 19,99 euro, invece di 39,99 euro. A questo prezzo potrebbe non solo diventare il vostro partner ogni giorno, ma potrebbe anche essere la soluzione in sostituzione al vostro smartwatch più elegante per accompagnarvi durante le sessioni di sport più dure.

A poco meno di 20 euro, Xiaomi Smart Band 5 offre molto in quanto a tecnologia e salute. Questo bracciale discreto e intelligente ha un ampio display a colori dinamici che può essere personalizzato con oltre 65 temi disponibili.

Grazie alle sue 11 modalità sportive potrai analizzare le tue attività di allenamento tenendo sotto controllo in modo facile, veloce e costante tutti i tuoi progressi. Inoltre, è un valido alleato per la tua salute. Infatti, con i suoi potenti e precisi sensori può monitorare 24 ore su 24 la tua frequenza cardiaca e la qualità del tuo sonno.

Uno degli aspetti speciali di questo smartwatch completo è che offre anche il nuovo monitoraggio della salute femminile. Una funzione esclusivamente dedicata alle donne che possono così tracciare il loro ciclo mestruale e le relative notifiche.

Unieuro, grazie a questo sconto che trovi solo online, ti sta regalando una smart band infinita grazie alla batteria che dura 14 giorni con una sola carica. Inoltre, Xiaomi Smart Band 5 è resistente all’acqua in immersione fino a 50 metri di profondità. Indossalo sempre, non vorrai più separartene.

Unieuro Solo Online: le pazzie continuano

Unieuro Solo Online è la rinnovata opportunità per acquistare i migliori prodotti di tecnologia a prezzi davvero super competitivi. Si tratta di un’occasione imperdibile da non farsi scappare. Abbiamo appena visto il fantastico Xiaomi Smart Band 5 a un prezzo favoloso, ma c’è ancora uno smartwatch incredibile disponibile all’acquisto.

Si tratta del nuovo Huawei Watch Fit tuo a soli 49,99 euro, invece di 99,99 euro. Un’offerta sbalorditiva per questo prodotto che non ha nulla da invidiare ai migliori top di gamma che dominano il mercato degli indossabili.

Il suo ampio display AMOLED da 1,64 pollici garantisce un’ottima visione delle notifiche. Il vetro curvo, invece, gli conferisce eleganza e design. Questo smartwatch è leggero, pesa solo 21 grammi, e ha in dotazione una batteria dalle prestazioni migliorate.

Con Huawei Watch Fit a questo prezzo Unieuro ti sta regalando un personal trainer incredibile. Accedi a 12 sessioni di allenamento veloce animate che includono 44 dimostrazioni di movimenti standard. Così potrai sfruttare ogni momento per allenarti e mantenere in forma corpo e mente.

Grazie a questo smartwatch potrai selezionare fino a 95 modalità di allenamento ed essendo impermeabile all’acqua potrai anche portarlo con te nelle sessioni di nuoto sia in piscina, ma anche in mare grazie alla qualità estremamente resistente dei suoi materiali.

Preserva la tua salute con il monitoraggio continuo del battito cardiaco 24 ore su 24, oltre a quello della saturazione di ossigeno nel sangue. Tieni sotto controllo i tuoi cicli mestruali e monitora la qualità del sonno per sapere se hai bisogno di più riposo.