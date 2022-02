Unieuro ti regala un coupon da 20 euro ogni 100 euro di spesa

Unieuro ha da poco avviato una nuova campagna promozionale dal tema “Ogni momento è buono“. Fino al 28 febbraio puoi riempire il carrello e ogni 100 euro di spesa Unieuro ti regalerà un coupon da 20 euro spendibile dal 1° marzo 2022 al 16 aprile 2022. Il buono ti verrà inviato tramite email e dovrai conservarlo per utilizzarlo entro le date indicate. La promo è valida su qualsiasi prodotto a tua scelta, anche se già in promozione. Restano però esclusi iPhone, Dyson V10 e PlayStation 5. Inoltre è previsto un limite massimo di utilizzo che è pari a 4 buoni ogni ordine.

Sfrutta fin da subito questa speciale opportunità e metti nel carrello la novità di Samsung. Il nuovissimo Samsung Galaxy S21 FE 5G è tuo a soli 549 euro, invece di 769,90 euro. Questo sconto ulteriore di 70 euro, applicabile al prezzo già promozionato, lo ottieni inserendo il codice “70GALAXYS21FE“. Processore Qualcomm Snapdragon 888, 6GB di RAM e display AMOLED da 120 Hz di refresh rate.

Unieuro: Ogni momento è buono

Continuano quindi le iniziative Unieuro che permettono tanto risparmio acquistando il meglio della tecnologia del momento. Ogni 100 euro di spesa avrai diritto a un buono sconto pari a 20 euro che potrai utilizzare dal 1° marzo 2022 al 16 aprile 2022. Più coupon accumulerai e più risparmierai sul prossimo acquisto. C'è l'imbarazzo della scelta, ecco perché abbiamo selezionato alcuni dei tantissimi prodotti disponibili e compatibili con questa campagna promozionale davvero fantastica.

Come l'eccezionale Xiaomi 11T 5G 8GB+128GB tuo a soli 429,90 euro, anziché 549,90 euro. Stiamo parlando di uno dei migliori smartphone Android presenti sul mercato. Un vero e proprio top di gamma. Processore MediaTek Dimensity 1200 Ultra con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Schermo AMOLED da 6,67″ con refresh rate da 120 Hz. Insomma, un vero e proprio portento che, grazie alla tecnologia Cinemagic, trasformerà ogni tuo momento in una magia cinematografica.

Concludiamo la nostra rassegna dei migliori smartphone, che ti permettono di accedere alla promo di Unieuro, con l'intramontabile OPPO A16s 4G+64GB tuo a soli 169,99 euro, invece di 189,99 euro. Un vero e proprio cavallo di battaglia low cost destinato a chi a bisogno di uno smartphone essenziale e affidabile.

