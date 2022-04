Unieuro, offerte solo online da capogiro: ecco le migliori

Unieuro continua questo mese introducendo sempre nuove offerte convenienti con prodotti a prezzi davvero super bassi. Fino al 17 aprile, in occasione delle prossime feste, ha preparato una selezione di prodotti davvero unici super scontati solo online.

Tra questi abbiamo selezionato i migliori smartphone disponibili sul mercato. Un'occasione davvero unica che potrebbe farvi risparmiare parecchi soldini. Come questo fantastico OnePlus Nord N100 che acquisti a soli 149,99 euro, invece di 199 euro.

Si tratta di un grande smartphone Android molto apprezzato dagli utenti. Con il suo processore Qualcomm Snapdragon 460, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, è un dispositivo di tutto rispetto per chi cerca praticità, fluidità ed efficienza.

Unieuro: solo online i migliori smartphone ultra scontati

Un altro ottimo smartphone in offerta solo online da Unieuro è il fantastico Realme GT Master Edition tuo a soli 239,90 euro, invece di 349,90 euro. Un vero affare se si pensa che questo non è solo uno smartphone Android, ma un vero bolide di potenza e velocità. Ecco perché non puoi lasciartelo scappare a questo prezzo:

display Super AMOLED da 6,43″ per una visione estrema dei contenuti;

da 6,43″ per una visione estrema dei contenuti; processore Qualcomm Snapdragon 778G ;

; RAM da 6GB ;

; memoria interna da 128GB ;

; tripla fotocamera per scatti da vero professionista;

per scatti da vero professionista; batteria da 4300mAh per una durata infinita.

E poi c'è lui, lo smartphone di successo, il VIVO Y21 a soli 139,99 euro, invece di 179,99 euro. Questo modello super economico ha tutto ciò che serve per effettuare e ricevere chiamate, gestire SMS, consultare i social network, navigare in internet e tanto altro.

Insomma, con VIVO Y21 e questo super sconto di Unieuro hai tutto l'essenziale per avere a portata di mano la tua vita digitale. Infatti, grazie alla batteria da 5000mAh potrai svolgere tutte le tue attività e lui ti accompagnerà instancabilmente fino a fine giornata.

Ti stupirà la fluidità di questo entry level da 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Il suo processore MediaTek Helio P35 è davvero ottimo e ti garantisce una gestione delle app davvero interessante e senza lag.