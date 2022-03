Unieuro: il nuovo volantino Risparmio Vero è una bomba

Fino al 10 aprile 2022, grazie al nuovo volantino Risparmio Vero di Unieuro, abbiamo la possibilità di acquistare tantissimi prodotti a prezzi davvero eccezionali. Si tratta di una campagna promozionale esclusiva che promuove sconti da urlo fino al 50%, come l'incredibile Xiaomi Mi Smart Band 5.

Mettilo nel carrello a soli 19,99 euro, invece di 30,99 euro. Si tratta del miglior prezzo ad oggi disponibile per questo personal trainer tecnologico all'avanguardia. Grazie al suo pratico display da 1,1″ avrai tutto sotto controllo. Potrai monitorare non solo i tuoi progressi durante le sessioni di allenamento, ma anche il tuo stato di salute.

Questa non è l'unica super offerta disponibile nel nuovo volantino di Unieuro. Infatti, Risparmio Vero ti permette di acquistare un ottimo tablet a un prezzo bomba. Stiamo parlando del fantastico Samsung Galaxy Tab A8 tuo a soli 219,90 euro, invece di 279,90 euro. Grazie al suo display da 10,5″ e la qualità di immagini importante, sarà un compagno di viaggio compatibile con qualsiasi avventura. Che si tratti di scuola, lavoro o viaggio di piacere, questo tablet Android saprà soddisfare ogni tua esigenza.

Unieuro: Risparmio Vero è l'occasione giusta per fare affari

Continuano i super sconti in casa Unieuro. Il nuovo volantino Risparmio Vero è l'occasione giusta per fare un affare. Sono tantissimi i prodotti scontati disponibili all'acquisto, salvo esaurimento scorte. Non c'è tempo da perdere perché certe occasioni possono finire in un attimo.

Come il nuovissimo Apple iPhone 13 5G 128GB nella sua nuova colorazione verde. Mettilo nel carrello a soli 829 euro, invece di 939 euro. Si tratta di un'opportunità imperdibile da cogliere al volo. Un concentrato di tecnologia che ti stupirà ad ogni utilizzo grazie al Chip A15 Bionic e al 5G che rendono tutto ultra rapido e potente.

Invece, se sei più da smartphone Android non puoi perderti il nuovo nato di casa Xiaomi, il Redmi Note 11 tuo a soli 199,99 euro, invece di 229,90 euro, grazie a Unieuro e al suo nuovo volantino Risparmio Vero. Una novità assoluta che puoi acquistare già a un prezzo ultra vantaggioso.