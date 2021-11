Unieuro: il nuovo volantino Manà Manà Black Friday è esplosivo

Il nuovo volantino Manà Manà Black Friday di Unieuro è davvero incredibile. Offerte esplosive dalla prima all'ultima pagina vi faranno girare letteralmente la testa. Fino al 25 novembre potrete acquistare prodotti fantastici a prezzi davvero stracciati. Tanta tecnologia e un vasto assortimento di prodotti super, permettono di soddisfare i gusti e le tasche di tutti. Attenzione però perché anche se c'è tempo, le scorte sono limitate e, visti i prezzi, molti articoli potrebbero terminare andando velocemente in sold out. Scopriamo insieme i migliori prodotti da non perdere.

Unieuro: Manà Manà Black Friday è il volantino più spettacolare di sempre

Se volete approfittare delle migliori offerte sui prodotti di elettronica e tecnologia non dovete lasciarvi sfuggire l'occasione che Unieuro vi sta regalando con il suo nuovissimo volantino dedicato a questo periodo di forti sconti. Manà Manà Black Friday è un concentrato di offerte davvero spettacolari che permettono di aggiudicarvi prodotti incredibili a prezzi spaziali.

Come il Samsung Galaxy S21+ a soli 699 euro, anziché 1.079 euro. È davvero un'occasione bomba. Ancora, il Samsung Galaxy A02S che scontato viene 119,99 euro. Infine, il Samsung Galaxy S20 che, con 100 euro in meno, può essere tuo a soli 399 euro.

Stando sempre nella categoria smartphone come non menzionare il fantastico Xiaomi Redmi Note 10 Pro, uno dei dispositivi più apprezzati di sempre che offre uno schermo con refresh rate da 120 Hz e una fotocamera da 108 MP. Grazie a Unieuro oggi è scontato a 279,90 euro.

Per l'occasione del Black Friday, Unieuro ha abbattuto il prezzo della Nintendo Switch, la console casalinga che può essere collegata al televisore, ma che si trasforma anche in una console portatile. Grazie al volantino Manà Manà Black Friday può essere acquistata a soli 349,99 euro. Davvero niente male!

Parlando invece di domotica non può mancare un must che è in grado di trasformare qualsiasi televisore in una smart TV. Stiamo parlando di Alexa Fire TV Stick (Versione 2021) HDMI Full HD. Con il 42% di sconto è disponibile all'acquisto a soli 22,99 euro.

Infine ecco i due prodotti smart home del colosso di Mountain View: Google Nest Mini a 19,99 euro, anziché 59,99 euro e Google Nest Hub (2a generazione) a 49,99 euro, anziché 99,99 euro.