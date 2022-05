Unieuro No Iva Show: uno spettacolo del risparmio

Unieuro, fino al 22 maggio 2022, ha dato il via a una super promo. Grazie al No Iva Show puoi accedere a tantissimi sconti dal 18,04% e dal 36,08% sulla migliore tecnologia. Si tratta di prezzi davvero imbattibili che garantiscono tanto risparmio e tutta la qualità di questo colosso.

Come ad esempio questa stupenda Samsung TV Crystal UHD 4K 55″ a soli 352,34 euro, invece di 749,90 euro. Un super sconto pari al 53% per un vero e proprio gioiello che porterà il cinema direttamente a casa tua.

Grazie al suo schermo da 55 pollici 4K UHD quasi senza cornici sarai immerso completamente nelle immagini, apprezzando fino in fondo la loro bellezza. I particolari saranno così vivi da sembrarti reali e i suoni riusciranno a catturare le tue emozioni.

Insomma, se questo è l’inizio, siamo già a metà dell’opera! Unieuro ha in serbo tantissime offerte tutte ricche e gustose come questa. Non perderti i giorni del No Iva Show, terminano domenica 22 maggio, salvo esaurimento scorte.

Unieuro: con il No Iva Show compri tanto a pochissimo

Unieuro No Iva Show non è solo televisori, ma hai a disposizione un ampio catalogo di prodotti tecnologici a prezzi davvero paradisiaci. Non devi far altro che fidarti dei nostri consigli e acquistare il meglio a poco. Un’occasione così è irripetibile e, infatti, finirà domani 22 maggio 2022.

Impossibile dire di no al fantastico Samsung Galaxy A52 128GB tuo a soli 213,01 euro, invece di 379,90 euro. Questo smartphone Android è un vero e proprio top di gamma. Con il suo display da 6,5″ FHD + Super AMOLED regala immagini davvero mozzafiato.

Inoltre, grazie al processore Qualcomm Snapdragon 720G tutto sarà ancora più veloce e stabile. Infatti, è anche dotato di una RAM da 6GB e una memoria interna da 128GB. C’è proprio tutto quello che serve in un dispositivo affidabile e potente.

Concludiamo il No Iva Show di Unieuro con il MacBook Air M1 a soli 949,91 euro, invece di 1.159 euro. Si tratta di un must per gli appassionati. Questo notebook di Apple è davvero formidabile. Non solo incarna perfettamente il concetto di portabilità, ma lo unisce anche a potenza e fluidità.

Il processore M1 di Apple rende questa macchina davvero veloce e in grado di eseguire qualsiasi operazione. Inoltre, il suo particolare sistema di raffreddamento senza ventole la rende ultra silenziosa per chi è alla ricerca della concentrazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.