Unieuro Happy Holidays: Apple, Samsung e Garmin super scontati (-30%)

Continuano i super prezzi di Unieuro che inizia il nuovo anno sulla scia delle promozioni precedenti. Un'occasione imperdibile arriva grazie agli Unieuro Happy Holidays. Un'iniziativa incredibilmente vantaggiosa che propone tantissimi prodotti a prezzi davvero super. In questo articolo abbiamo selezionato i migliori wearable Apple, Samsung e Garmin scontati fino al 30%. Come questo incredibile Apple Watch SE GPS 44mm tuo a soli 309 euro, anziché 339 euro. Avrai tutto sotto controllo, dalla tua salute alle notifiche del tuo iPhone. Un'occasione davvero ghiotta da non lasciarsi scappare.

Unieuro Happy Holidays: i migliori wearable Apple, Samsung e Garmin a prezzi bomba

Grazie a Unieuro Happy Holidays potrai acquistare i migliori wearable Apple, Samsung e Garmin a prezzi ultra scontati, fino al 30% di sconto. Validi da oggi al 9 gennaio 2022, salvo esaurimento scorte, ti fanno accedere a prezzi incredibili con i quali puoi portarti a casa tanta tecnologia a prezzi davvero convenienti. Potrai scegliere tra i marchi che preferisci. Continuiamo con la nostra selezione.

Della serie smartwatch, ecco l'elegantissimo Samsung Galaxy Watch4 Classic tuo a soli 299,99 euro, anziché 369,90 euro. Si tratta di un prodotto di altissima qualità. La sua ghiera interattiva in acciaio inossidabile misura 42mm ed è pressoché indistruttibile. Resistente agli urti, potrai utilizzare questo Samsung Galaxy Watch4 mentre fai sport, al lavoro e durante il tuo tempo libero. Completo di cardiofrequenzimetro potrai monitorare lo stato della tua salute ovunque e in qualsiasi momento. Inoltre, essendo certificato IP68 è impermeabile e potrai utilizzarlo non solo sotto la doccia, ma anche durante le tue ore di nuoto.

Per i più sportivi non può mancare l'eccellenza negli sportwatch proposta in esclusiva a questo prezzo da Unieuro. Il Garmin vívoactive 3 GPS è tuo a soli 139,99 euro, anziché 199,99 euro. Un'occasione più unica che rara che vi assicura un top di gamma nel settore a un prezzo fortemente scontato. Stiamo parlando del 30% di sconto! Cosa ha di eccezionale questo sportwatch? Garmin vívoactive 3 è dotato di:

Tecnologia Garmin Elevate per la rilevazione cardio dal polso

Progettato per ambidestri e Slider capacitivo Side-Swipe

Rilevamento satelliti GPS/GLONASS

Profili multisport precaricati e personalizzabili

Conta le ripetute e i tempi di recupero durante un work-out in palestra

Stima del VO2 max e della fitness age

Monitoraggio del livello di stress quotidiano

Conta passi, distanza percorsa e calorie bruciate giornalieri

Calcolo dei minuti di intensità settimanali e piani di scale saliti

Con Smart Notification visualizza le notifiche del tuo smartphone sul display

Insomma, Garmin vívoactive 3 GPS è un perfetto compromesso tra il migliore sportwatch di sempre e un elegante, pratico e dinamico smartwatch. Non perdere questa occasione, acquista Garmin vívoactive 3 GPS tuo a soli 139,99 euro, solo da Unieuro.