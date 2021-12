Unieuro esagera inserendo tanti prodotti Apple nelle offerte I Natalissimi

Unieuro questa volta ha proprio esagerato inserendo tantissimi prodotti Apple nel suo già ricco banchetto di offerte realizzate per ingolosire proprio tutti. Lo sappiamo, i prodotti di casa Cupertino sono davvero eccezionali, ma i prezzi non sono sempre abbordabili. Grazie alla nuova iniziativa di inserirli nel nuovo volantino I Natalissimi, la nota catena italiana ci sta regalando un'opportunità da cogliere al volo.

Come, ad esempio, il super ricercato iPhone 12 mini 64GB ora tuo a soli 649 euro, anziché 719 euro. Ti sembra incredibile? Allora dai un'occhiata all'eccezionale Apple Watch SE GPS a 299 euro, invece di 309 euro. Ma non è finita qui! Ecco tutti gli altri prodotti acquistabili da Unieuro a un prezzo davvero imperdibile.

Rifatti il guardaroba Apple grazie a I Natalissimi Unieuro

Se stavi pensando di sposare Apple rinnovando tutto il tuo guardaroba hi-tech, allora questo è il momento giusto. Grazie a I Natatalissimi di Unieuro, oggi puoi acquistare moltissimi prodotti della “Mela Morsicata” a prezzi mai visti. Occorre sbrigarsi perché l'iPhone 13 è già tra i prodotti esauriti, purtroppo.

Continuano però le offerte per il super leggero di casa Cupertino, il nuovissimo Apple MacBook Air 13 M1 che ti accompagnerà in ogni tuo lavoro o studio ovunque. Silenzioso, elegante, discreto e leggero è un concentrato di potenza con tutta la bellezza che solo i prodotti Apple sanno regalarti. Il nuovo Apple MacBook Air 13 M1 puoi acquistarlo a 1.199 euro, anziché 1.389 euro, solo da Unieuro.

Se invece preferisci, in offerta trovi anche il nuovo e coloratissimo Apple iMac 24″ M1 tuo a soli 1399 euro, invece di 1.549 euro. Stiamo parlando di uno sconto pari al 9% per un prodotto di questa qualità. Veloce e performante, il nuovo iMac non teme nessun lavoro e nemmeno lo stress. E poi nella sua colorazione argento si trasformerà anche in un elegante e moderno complemento d'arredo.

Insomma, Unieuro ha realizzato una bellissima promozione con I Natalissimi, dedicandola anche a molti dei prodotti Apple più apprezzati di sempre.