Unieuro da sballo: 34% di sconto sul PC All-in-One HP da 27 pollici

Il dispositivo All-in-One del marchio HP riunisce in un’unica soluzione un eccellente display da 27 pollici e la potenza di un desktop. Merito di una scheda tecnica di tutto rispetto, dove spicca il processore Intel Core i5 di dodicesima generazione.

L’ultima offerta di Unieuro nell’ambito dell’iniziativa Hypnotic Black Friday ha abbattuto il prezzo a 649,90 euro, per effetto del 34% di sconto. Per capire il valore dell’offerta, è sufficiente aggiungere che il prezzo di listino di questo dispositivo è pari a 999,00 euro.

PC All-in-One HP da 27 pollici in sconto del 34% sul sito di Unieuro

Perfetto per il tempo libero, ideale per il lavoro. Le due anime dell’HP 27-cb 1023nl sono riassunte tutte in questa frase. Da un lato ritrovi uno schermo generoso da 27 pollici con risoluzione Full HD, doppi altoparlanti e micro bordi su tre lati. Dall’altro un processore Intel Core i5 di dodicesima generazione pronto a soddisfare i carichi di lavoro più intensi in ufficio o qualunque sia la tua postazione di lavoro.

Un’altra chicca del dispositivo All-in-One di HP è la realizzazione in materiali sostenibili, così da offrire una risposta concreta al tema ambientale degli ultimi anni. Completano il quadro l’unità SSD da 512GB e la memoria RAM da 8GB.

Aggiungi al carello ora il PC All-in-One HP da 27 pollici per approfittare del 34% di sconto di Unieuro e risparmiare così 350 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.