Unieuro Cambia il tuo PC: fino a 350 euro di rimborso grazie al tuo usato

Scegliendo di acquistare un nuovo computer fisso o portatile da Unieuro, grazie all'iniziativa Cambia il tuo PC, potrai ottenere un rimborso fino a 350 euro se spedisci il tuo usato. Questa offerta è valida per acquisti a partire da 449 euro e comprende qualsiasi marca, anche Apple.

Ad esempio, se decidi di acquistare il fantastico Apple MacBook Air 13″ M1 a soli 999 euro, invece di 1.159 euro, otterrai 300 euro di rimborso spedendo a Unieuro il tuo vecchio PC. In pratica lo pagherai solo 699 euro! Davvero niente male, vero?

Scopriamo insieme come puoi richiedere il tuo rimborso grazie all'iniziativa Cambia il tuo PC di Unieuro. Sfrutta questa occasione davvero imperdibile e risparmia fino a 350 euro spedendo il tuo usato.

Unieuro: Cambia il tuo PC ti rimborsa fino a 350 euro

Vediamo quindi come è possibile ottenere un rimborso fino a 350 euro grazie all'iniziativa Cambia il tuo PC di Unieuro, attiva fino al 24 aprile 2022. I passaggi sono semplici e veloci, alla portata di tutti, così sarà immediato ottenere un risparmio interessante:

acquista un prodotto in promozione sul sito online di Unieuro, entro il 24 aprile 2022, e verifica il valore di valutazione previsto per il tuo usato; inoltra una richiesta dalla pagina dedicata di Unieuro, entro 15 giorni dalla data di acquisto del prodotto in promozione; spedisci il dispositivo usato dopo aver ricevuto la conferma, entro 15 giorni dalla data di approvazione; ricevi il valore di valutazione tramite bonifico, sul conto corrente da te indicato, entro 30 giorni dalla convalida della tua richiesta.

Acquista il fantastico Microsoft Surface Laptop Go a soli 599,90 euro, invece di 819,90 euro. Riceverai un rimborso di 200 euro spedendo il tuo usato a Unieuro. In pratica pagherai solo 399,90 euro per questo notebook touch screen, Intel Core i5 con 8GB di RAM e SSD da 128GB.

In base al prezzo di acquisto, Unieuro dà diritto a un rimborso: