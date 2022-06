Unicredit DOWN i servizi online il 20 giugno 2022: che succede?

Da qualche minuto, i servizi online di Unicredit sembrano essere down. Il malfunzionamento riguarda sia l’home banking raggiungibile da sito Web, sia la gestione tramite applicazione. Impossibile accedere ai propri conti nella maggior parte dei casi. Che succede?

Unicredit down il 20 giugno: cosa sta succedendo?

Non è ben chiaro cosa stia accadendo in questi minuti e nemmeno quale sia la cosa del problema. Di fatto, se non riesci a utilizzare i tuoi servizi online legati alla banca Unicredit, non è un tuo problema di connessione.

Sul celeberrimo portale Downdetector, le segnalazioni sono diverse e in costante aumento proprio negli ultimi minuti. Anche noi abbiamo riscontrato difficoltà di accesso sia tramite l’applicazione di home banking, sia provando a usare il sito Web.

Principalmente, i disservizi riguardano il login: è impossibile completarlo. Qualcuno segnala difficoltà a effettuare bonifici, invece.

Non sappiamo quali siano le cause e quanto sia destinato a durare questo malfunzionamento delle risorse online di Unicredit, non rimane che monitorare la situazione. Ci riserviamo di aggiornare questo articolo non appena saremo in possesso di maggiori dettagli.