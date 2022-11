Uncharted per PS5 a 17 euro: ultima chiamata per il Black Friday

Se vuoi vivere una fantastica avventura con la tua PlayStation 5 non puoi ignorare l’offerta su Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri. Grazie al doppio sconto che si applica automaticamente al checkout puoi pagarlo soltanto 17 euro: è un prezzo eccezionale per una collection che include due giochi eccezionali rimasterizzati per la nuova console next-gen di casa Sony. Affrettati però perché l’offerta durerà ancora per poche ore.

Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri per PS5 in offerta Black Friday: a questo prezzo è imperdibile

Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri include le avventure single player di Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L’Eredità Perduta entrambe rimasterizzate per PlayStation 5. L’obiettivo è sfruttare in pieno le caratteristiche hardware di PS5 per avere grafica e prestazioni migliorate e l’implementazione completa di feature come feedback aptico, grilletti adattivi, audio 3D e disco SSD per un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Il gioco ti arriverà a casa in edizione fisica con disco, custodia e copertina originale. Grazie alla disponibilità immediata e alla spedizione Prime potrai riceverlo nel giro di 48 ore e iniziare subito a goderti due dei migliori titoli degli ultimi anni potenziati dall’hardware di PlayStation 5.

Aggiungi Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri nel carrello, completa l’ordine e pagalo, grazie al doppio sconto, solo 17 euro. Davvero nulla per un prodotto di questa portata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.