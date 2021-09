Uncharted 4: Fine di un ladro è il capitolo conclusivo di una delle saghe videoludiche più amate di sempre e oggi la versione per PlayStation 4 va in offerta al prezzo incredibile di 9,99 euro invece di 20,99 euro grazie allo sconto del 52%.

Uncharted 4: Fine di un ladro, offerta del 52% su Amazon

Uncharted 4: Fine di un ladro è un videogioco action-adventure del 2016, sviluppato da Naughty Dog e pubblicato da Sony Interactive Entertainment in esclusiva per PlayStation 4 anche se recentemente è stata annunciata una versione per PC.

A distanza di molti anni dalla sua ultima avventura, l'ex cacciatore di tesori Nathan Drake è costretto a tornare nel mondo dei ladri. Con una posta in palio del tutto personale, Nathan intraprende un viaggio per il mondo per fare luce su una cospirazione storica che si cela dietro un leggendario tesoro dei pirati. Nella sua avventura più intensa di sempre, il protagonista è chiamato a spingere il suo corpo oltre ogni limite, risolvere misteri e, soprattutto, capire ciò che è disposto a sacrificare per salvare i propri cari.

Questo fantastico gioco può essere vostro al prezzo esclusivo di 9,99 euro grazie a uno sconto del 52% sul prezzo di listino. È un'offerta imperdibile e se ne approfittaste oggi potreste ricevere il gioco in meno di 48 ore lavorative.

Videogames