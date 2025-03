Un'altra funzione premium di Gemini è ora gratis per tutti gli utenti

Un’altra funzionalità premium di Gemini diventerà gratuita: si tratta di Gems. Introdotta nell’agosto dello scorso anno, permette di creare versioni personalizzate del chatbot, adattandole a specifici casi d’uso. Fino a oggi, questa opzione era riservata esclusivamente agli abbonati Gemini Advanced, ma ora Google ha reso la funzione disponibile anche per gli utenti della versione gratuita.

Gemini Gems: ecco come funziona

Ma cos’è Gemini Gems? È un assistente AI specializzato su un argomento predefinito, progettato per offrire un supporto mirato agli utenti. Google ne mette a disposizione alcuni preconfigurati, tra cui:

Campione di scacchi

Brainstormer

Guida alla carriera

Partner di coding

Questi strumenti offrono un’anteprima delle potenzialità della funzione, che può essere ulteriormente personalizzata in base alle esigenze dell’utente. Ora che Gems è disponibile anche per la versione gratuita, puoi provarlo accedendo al Gems Manager disponibile su Gemini per desktop.

Oltre a rendere gratuito Gems, Google ha reso gratuito anche lo strumento Deep Research, che consente di effettuare ricerche approfondite con l’AI. Inoltre, ha recentemente introdotto un nuovo modello capace di accedere alla cronologia di ricerca Google degli utenti, per offrire risposte più pertinenti, e una nuova integrazione con Google Foto.