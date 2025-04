Una VPN che costa solo 17 centesimi al giorno: ExpressVPN al 61% di sconto

Che si tratti di lavorare da remoto, accedere a contenuti in streaming o semplicemente navigare sul web, proteggere i propri dati e la propria privacy è fondamentale. Per questo c’è ExpressVPN: un servizio che ti consente di crittografare tutta la tua attività online, particolarmente utile quando ci si connette a reti Wi-Fi pubbliche, ad esempio in hotel, aeroporti o università, dove la sicurezza è spesso minima. Oggi, grazie a un’offerta a tempo limitato, è possibile abbonarsi al piano di due anni (con 4 mesi gratis) scontato del 61%, a soli 4,87 euro al mese.

Perché hai bisogno di ExpressVPN?

I vantaggi di ExpressVPN sono innumerevoli. Ad esempio, se ti trovi all’estero, puoi collegarti a un server VPN in Italia prima di andare online e continuare a usare i tuoi servizi abituali, come se fossi a casa tua. O viceversa: collegarsi a un server estero per accedere a contenuti di cataloghi non italiani. ExpressVPN è perfetto anche per ccedere a siti bloccati nelle università (inclusi strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT) e utilizzare app e piattaforme limitate all’estero.

Un altro vantaggio è legato ai dati sensibili. Con ExpressVPN, informazioni come indirizzi IP, orari di connessione, durata e tipo di dispositivo non vengono registrati, grazie a una rigida politica no-log e a server che eliminano automaticamente ogni dato a ogni riavvio. A proposito di server, la piattaforma ne offre in oltre 105 Paesi.

ExpressVPN è compatibile con tutti i dispositivi di casa, inclusi smartphone, tablet, computer, router e altro ancora. In più, con l’eSIM gratuita inclusa in ogni piano, puoi viaggiare e utilizzare Internet quando ti trovi all’estero senza costi di roaming extra.

Sono incluse anche funzionalità molto gradite, tra cui un comodo password manager che memorizza le tue credenziali d’accesso, Threat Manager che blocca tracker e siti dannosi e il parental control, per proteggere i tuoi figli da contenuti inappropriati.

Non perdere, quindi, l’offerta: ExpressVPN è disponibile con un prezzo scontato del 61% se scegli di abbonarti al piano due anni, che include anche 4 mesi gratis, garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni e una eSIM gratuita inclusa. Il tutto a 4,87 euro al mese (appena 17 centesimi al giorno).