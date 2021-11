Una soundbar 3 in 1 PAZZESCA: solo 32€ su Amazon

Questa soundbar 3 in 1 è un soluzione super versatile per PC, TV, smartphone, tablet e non solo. Dotata di un sacco di funzioni, c'è persino una batteria integrata. In questo modo, quando lo desideri puoi portarla in giro senza il vincolo dei cavi. Super bella e completa, la prendi a 32,98€ da Amazon adesso. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Una bellissima soundbar 3 in 1 in sconto su Amazon

Un prodotto raffinato e di design, che ben si presta a impreziosire l'angolo della TV oppure la scrivania del PC. La sua prima vocazione è naturalmente quella di affiancare il computer o la televisione: puoi effettuare il collegamento a cavo (AUX oppure coassiale) o addirittura sfruttando il Bluetooth.

La seconda grande feature che ti offre è la possibilità di collegarla a smartphone o tablet per riprodurre musica oppure di inserire una memoria esterna (tramite ingresso USB) per riprodurre i brani che ci sono a bordo.

Infine, se tutto questo non bastasse, c'è una batteria integrata. Grazie a lei avrai il massimo della libertà di utilizzo: potrai portare in giro questo gioiellino e sfruttarlo, ad esempio, per ascoltare musica durante una serata con gli amici in veranda.

In dotazione ricevi anche un praticissimo telecomando e il prezzo non potrebbe essere più ghiotto. Questa super soundbar 3 in 1 – con potenza di ben 20W – la porti a casa a 32,98€ appena da Amazon adesso. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.