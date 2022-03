Una piscina tutta tua: su Amazon si parte da 61€ (offerte e trucchi)

Fidati: ho osservato per un po' il mercato delle piscine fuori terra. Per questo motivo, so benissimo che il loro prezzo scende poco prima dell'estate e poi aumenta con l'arrivo della bella stagione, fino a raggiungere cifre che decisamente non vale la pena investire.

Quest'anno dovrai essere furbo e fare esattamente come ho fatto qualche tempo fa: mi sono accaparrata un angolo di paradiso da mettere in giardino prima che le offerte finissero.

Su Amazon i migliori modelli sono in sconto proprio in questo momento: il catalogo è super ampio e ce ne sono di varie forme e misure e con diversi accessori in dotazione. Sulla maggior parte delle offerte, godi di spedizioni assolutamente gratuite. Se hai bisogno di orientarti in questo mondo, che può essere più complicato di quanto sembri, dai un'occhiata ai miei consigli.

Piscine fuori terra: quale prendere in sconto su Amazon?

Tanti prezzi, tante versioni. Ce n'è effettivamente per tutte le tasche. Se il tuo desiderio è quello di far semplicemente divertire dei bambini molto piccoli, allora un modello come questo è più che sufficiente. La prendi a 61€ circa appena (spedizioni rapide e gratis, Prime) e non è un giocattolo: è alta 76 centimetri e possono agevolmente entrare anche i genitori.

Se cerchi invece qualcosa di più completo, che possa permettere anche agli adulti di divertirsi bisogna aumentare le dimensioni e scegliere qualcosa di più robusto. In più, è necessario badare al fatto che abbia un sistema di filtrazione: in questo modo, non dovrai sempre buttare via l'acqua. Ho selezionato un modello che non costa tanto, ma che è decisamente interessante. Si tratta della Bestway Steel Pro Max (dimensioni 366X74 cm). Struttura robusta, non troppo grande, è una pompa con filtro a carta, sufficiente per tenere pulita la quantità di acqua richiesta da questo modello. La prendi a 148€ circa.

Per non confonderti troppo le idee, il terzo e ultimo modello che voglio segnalarti è quello che ritengo – seppure economico – più completo e ampio, dotato di pompa carta per garantirti una perfetta pulizia dell'acqua. Si tratta di un aspetto fondamentale, perché una massa di liquido così importante deve durare come minimo per un'intera stagione (se non di più, con adeguati trattamenti, come faccio io di solito). Questo modello, il Bestway Power Steel, ha forma rettangolare e dimensioni di 404X201X120 centimetri e una scaletta per salire comodamente. Completa di pompa, la porti a casa a 486€ circa.

Piscina fuori terra: un paio di consigli per evitare brutte sorprese

Ora che più o meno sei riuscito ad orientarti in questo settore, lascia che ti dia un paio di consigli per evitare brutte sorprese dovete alla cattiva manutenzione. Non sono esperta, semplicemente ci sono passata prima di te e le brutte sorprese le ho avute. In un paio di anni, ho imparato che è fondamentale – per mantenere l'acqua pulita e sicura – qualche piccolo trucco per la manutenzione:

la pompa a carta è buona, ma quella a sabbia è da preferire: ce ne sono diverse su Amazon e l'investimento vale assolutamente la pena; la sabbia pulisce l'acqua molto meglio di qualsiasi altro sistema, basta usare quella giusta (come questa);

le pastiglie a quadrupla azione, che semplificano la gestione “chimica”: io uso pastiglie come queste, dosate sulla base delle dimensioni della mia piscina, e non preoccupo di altro; si occuperanno loro di rilasciare abbastanza cloro e gestire il PH;

lo Skimmer: strumento prezioso, che – durante la filtrazione – attira in automatico la sporcizia in superficie e la trattiene, non mandandola nella pompa, ma bloccandola in un cestello; semplice da usare, ha un prezzo super democratico;

la pulizia del fondo della piscina: bisogna usare attrezzi simili a un'aspirapolvere, che però sfruttano l'effetto Venturi per funzionare; le trovi a pochissimo su Amazon, ma ti daranno un'enorme mano a mantenere pulito;

della piscina: bisogna usare attrezzi simili a un'aspirapolvere, che però sfruttano l'effetto Venturi per funzionare; le trovi a pochissimo su Amazon, ma ti daranno un'enorme mano a mantenere pulito; un retino poi, per eliminare eventuali insetti morti e foglie a pelo d'acqua, è fondamentale da avere.

Il kit scopa più retino, lo prendi a 18€ circa appena su Amazon ed è di Bestway, brand specializzato.

Bene, adesso hai anche i consigli base per partire subito con un'ottima manutenzione della tua piscina fuori terra. Devi solo scegliere quella che preferisci, ma fallo subito perché i prezzi a breve saliranno.