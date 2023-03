Una Mastercard World Elite (quasi) gratis: te la offre Hype Premium

Tra le carte premium ce n’è una particolarmente adatta a chi viaggia spesso – per lavoro o semplicemente per hobby: si tratta della Mastercard World Elite, progettata per fornire vantaggi aggiuntivi e servizi personalizzati a coloro che cercano un livello di servizio superiore. Ma sapevi che puoi ottenerne una (quasi) gratuitamente? O meglio, inclusa nell’abbonamento mensile di Hype Premium?

Hype Premium è un conto completo che ti dà l’accesso a tutti i servizi e vantaggi della piattaforma, inclusi pacchetti assicurativi per spese mediche, acquisti e furti, oltre che fornirti di una carta di debito Mastercard World Elite. Se desideri il massimo dal tuo conto senza rinunciare a un prezzo competitivo, Hype Premium è la soluzione ideale a soli 9,90 euro al mese.

Se scegli di iscriverti attraverso questo link, potrai inoltre beneficiare una speciale promozione: un bonus di 25 euro da spendere come preferisci. Basta inserire il codice promo “SUPER” in fase di registrazione per accedere all’offerta.

Ma cosa offre Hype Premium?

Come titolare di Hype Premium, avrai accesso a una vasta gamma di vantaggi e funzionalità esclusive che renderanno la tua vita molto più facile. Immagina di poter ricaricare il tuo conto illimitatamente e di poter prelevare denaro senza alcun costo, di poter effettuare bonifici istantanei gratis e di non dover pagare commissioni per il pagamento delle bollette, dei bollettini e delle ricariche: questo è Hype Premium.

Ma i vantaggi proseguono: il punto di forza di Hype Premium sono i viaggi. La Mastercard World Elite associata al tuo conto Hype ti distinguerà ovunque tu vada, mentre la copertura per le spese mediche, rimborso per lo smarrimento del bagaglio o il ritardo del volo e la polizza acquisti ti garantiranno tranquillità in ogni momento del tuo viaggio. Non dovrai più preoccuparti di eventuali imprevisti, ma potrai goderti i tuoi viaggi in tutta serenità.

Grazie ad Hype Premium potrai scambiare denaro, acquistare e vendere azioni frazionate, ETF e metalli con BitPanda, ottenere credit boost fino a 2000 euro in tempo reale, richiedere prestiti personali, ottenere cashback e accedere a una sezione dedicata al risparmio. Scopri il mondo di Hype: registrati online oggi stesso e attiva il tuo conto in pochi giorni. Con la carta virtuale già disponibile in app, potrai iniziare subito ad acquistare ovunque tu sia.

Non dimenticare, in fare di registrazione, di utilizzare il codice promo “SUPER” per ottenere un bonus di ben 25 euro, da utilizzare per i tuoi acquisti o per qualsiasi altra cosa tu desideri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.