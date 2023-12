Una Mastercard Gold a zero commissioni: ecco come richiedere Carta YOU

Avere una carta di credito senza commissioni è possibile: parliamo di Carta YOU di Advanzia Bank, una innovativa Mastercard Gold che promette di liberarti non solo dalle spese annue comuni alle classiche carte di credito, ma anche da tutti gli altri oneri – dai prelievi agli acquisti all’estero – senza dover cambiare banca.

Senza commissioni: il vero risparmio

Il primo grande vantaggio che Carta YOU offre è l’assenza di commissioni annuali per sempre. Addio alle spese ricorrenti che troppo spesso affliggono i titolari di carte di credito tradizionali: in un colpo solo, Advanzia Bank rende il tuo portafoglio più leggero e la tua esperienza più positiva.

Uno dei punti di forza della Carta YOU è la possibilità di prelevare denaro contante senza incorrere in fastidiose commissioni, da oltre un milione di sportelli e senza costi aggiuntivi. Il pacchetto di assicurazioni completo, accessibile dai titolari a costo zero, è un ulteriore motivo per scegliere Carta YOU.

Viaggia con tranquillità, consapevole di essere protetto da una copertura completa senza dover sostenere spese extra. Con oltre 36 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo, Carta YOU diventerà sicuramente il tuo compagno di viaggio preferito: così potrai acquistare all’estero senza limiti e senza costi aggiuntivi.

Carta YOU offre inoltre la possibilità di usufruire di credito gratuito fino a 7 settimane. Un periodo esteso che consente di gestire i propri acquisti in modo flessibile, senza interessi. Non è necessario cambiare banca: ti basterà utilizzare il tuo conto per saldare qualsiasi spesa, rendendo Carta YOU un’opzione flessibile e a portata di tutti.

A tutti questi vantaggi si aggiungono l’esperienza di pagamento e la sicurezza di Mastercard Gold, uno tra i circuiti più accettati al mondo. Puoi richiedere Carta YOU online in soli 2 minuti: la riceverai direttamente a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.