Una Fire TV Stick per anticipare gli Oscar 2023: 10 titoli da guardare ADESSO

Con una Fire TV Stick anche il monitor o la televisione più vecchi diventano smart. Basta una porta HDMI per accedere a un mondo di intrattenimento on demand dalle più note piattaforme di streaming. Proprio grazie a questa possibilità, puoi guardare i più interessanti titoli candidati agli Oscar 2023. Non solo questo, ovviamente: con il tuo nuovo centro multimediale hai accesso a un sacco di funzionalità. Puoi persino scaricare applicazioni di gioco e per navigare sul Web.

Pronto a sapere quali sono i 10 titoli imperdibili del momento? Prima assicurati di portare a casa una Fire TV Stick a prezzo spettacolare e direttamente da Amazon e con in dotazione lo spettacolare telecomando avanzato.

Bene, una volta presa la tua chiavetta, segna la lista dei film che devi assolutamente guardare. Sono elencati insieme alle piattaforme dove trovarli (e alle quali devi essere abbonato):

Argentina, 1985 (Prime Video): la pellicola diretta da Santiago Mitre affronta la vera storia della sanguinosa dittatura militare argentina raccontata dal procuratore Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo e la sua giovane equipe giuridica (candidato a Miglior film internazionale) Top Gun: Maverick (disponibile nello store per acquisto/noleggio o tramite il Prime Video Channel su Paramount +): in questa versione di Joseph Kosinski, dedicata alla memoria di Tony Scott, Tom Cruise interpreta uno dei migliori aviatori della Marina, inviato ad addestrare piloti d’élite, che incontra il figlio di un vecchio amico (candidato a sei nomination) Bardo, la cronaca falsa di alcune verità (Netflix): nella commedia di Alejandro González Iñárritu un noto giornalista e documentarista messicano ritorna nel suo Paese affrontando la sua identità, i suoi affetti familiari e la nuova realtà del Messico (candidato alla Miglior fotografia) Blonde (Netflix): il dramma della storia personale di Marilyn Monroe raccontato attraverso lo sguardo moderno della cultura delle celebrità (candidato a Miglior attrice protagonista) Pinocchio (Netflix): il regista Guillermo del Toro reinterpreta questo classico candidato per il Miglior Film d’Animazione Glass Onion – Knives Out (Netflix): il film, uscito lo scorso Natale, racconta la storia di un miliardario che invita i suoi amici su un’isola greca paradisiaca dove si verifica un crimine inaspettato (candidato a Miglior sceneggiatura originale) Niente di nuovo sul fronte occidentale (Netflix): titolo europeo che racconta la dolorosa esperienza di un soldato tedesco durante la Prima guerra mondiale (candidato a nove nomination) Il mostro dei mari (Netflix): un’avventura di marinai cacciatori di mostri in cui si è intrufolata una ragazza che cerca di salvarli (candidato a Miglior film d’animazione) Fire of Love (Disney+): la storia di Katia e Maurice Krafft, una coppia di vulcanologi che hanno girato il pianeta, inseguendo le eruzioni e le loro conseguenze e documentando le loro scoperte in eccezionali fotografie e video qui raccolti (candidato a Miglior documentario) Red (Disney+): la storia della Pixar che racconta il dilemma di una tredicenne che esita tra il dover obbedire ai genitori e il caos dell’adolescenza (candidato a Miglior film d’animazione)

Che aspetti? Anticipa il momento degli Oscar 2023 e goditi adesso questi capolavori, insieme alla tua Fire TV Stick. E non dimenticare di interagire con Alexa, che in questo periodo è pronta a fornirti curiosità e informazioni sul celeberrimo evento! Basta un Echo Dot di terza generazione (come questo in sconto su Amazon) oppure un Echo Show 5 (anche lui in sconto del 44%!) per immergerti subito nell’atmosfera da notte degli Oscar!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.