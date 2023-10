Una delle migliori TV OLED con risoluzione 4K crolla di prezzo su Amazon!

LG OLED evo 55”, una delle migliori TV 4K sul mercato, è ora in offerta su Amazon a un prezzo davvero vantaggioso. Il prezzo di listino di 1.598,99€ è infatti sceso a 1.282,99€, con un risparmio di ben 316€.

LG OLED evo 55”: un cinema nel proprio salotto

Questa TV è una meraviglia tecnologica. Il suo pannello OLED evo è la chiave per immagini straordinarie. Immagini così nitide, con colori vividi che sembrano saltare fuori dallo schermo. Il contrasto è infinito, il che significa che i neri sono profondi e i bianchi brillanti, dando vita a una visione mozzafiato.

Il processore α9 Gen6 è il cervello dietro tutto ciò. Garantisce che i tuoi film, spettacoli e giochi siano riprodotti senza interruzioni, con un realismo sorprendente. È come se tu fossi nel mezzo dell’azione.

Ma ci sono anche altre caratteristiche da non sottovalutare. Il Brightness Booster è una vera salvezza quando la luce del sole si riversa nella stanza, perché aumenta la luminosità delle immagini per assicurarti una visione perfetta. L’OLED Dynamic Tone Mapping Pro si adatta alle condizioni di luce ambientale per ottimizzare contrasto e luminosità. Il supporto per Dolby Vision porta l’esperienza HDR a un livello completamente nuovo, con immagini così realistiche che sembra di essere lì.

Se sei un videogiocatore, apprezzerai le 4 porte HDMI 2.1 @48Gbps, che sono perfette per le console di gioco di nuova generazione. Addio al tearing grazie al VRR, che assicura una visione fluida anche nei momenti più frenetici.

E se preferisci il controllo vocale, c’è Alexa e ThinQ AI, che ti permettono di comandare la TV con la tua voce. E non dimenticare webOS 23, il sistema operativo di LG, che offre una vasta gamma di funzioni e app per personalizzare la tua esperienza di visione.

