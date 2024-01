Una delle migliori Telecamere di Sorveglianza senza fili è scontata di 50€!

Il mercato è ormai piano di telecamere di sorveglianza di ogni tipo. Arlo, però, è uno dei migliori brand di sorveglianza domestica. L’ottima Arlo Pro 5, caratterizzata da risoluzione 2K e visione da ben 160°, crolla di prezzo grazie allo sconto Amazon. Originariamente costerebbe 249,99€ ma, grazie a questo ribasso del 15%, la pagherai 199,99€.

Tutte le caratteristiche di Arlo Pro 5

La visione notturna avanzata a colori è un elemento chiave per garantire una sorveglianza completa anche nelle ore buie. Grazie ai suoi LED infrarossi a doppio spettro, la telecamera registra video a colori nitidi e chiari anche in condizioni di scarsa luminosità. Questa caratteristica rivela dettagli importanti, come abiti e tratti distintivi delle persone, risultando fondamentale in situazioni di emergenza.

Con una risoluzione di 2K, offre video nitidi e dettagliati, consentendo di identificare chiaramente persone o oggetti e di monitorare gli eventi domestici con precisione. La connettività Wi-Fi dual band (2,4 GHz e 5 GHz) semplifica la configurazione e ottimizza la portata e la velocità della telecamera, consentendo di posizionarla liberamente in qualsiasi area della casa, anche in quelle con segnale Wi-Fi debole.

Indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, che si tratti di pioggia, sole, vento o neve, la telecamera può operare tra temperature comprese tra -20° e 45°. Nel caso in cui si opti per l’utilizzo senza abbonamento, Arlo Pro 5 offre streaming live, notifiche di movimento e comunicazione bidirezionale direttamente sul dispositivo mobile. Infine, l’audio bidirezionale, grazie all’altoparlante e al microfono integrati, consente la comunicazione con familiari, visitatori o la dissuasione di potenziali intrusi, simulando una presenza fisica in casa.

Insomma, con Arlo Pro 5 la tua casa sarà sempre sotto controllo. Falla tua ora a soli 199,99€ grazie a questo sconto.

