Una delle migliori Cover per iPhone 12 e 12 Pro è ora scontata del 57%!

Hai un iPhone 12 o iPhone 12 Pro e desideri proteggerlo con stile e affidabilità? Abbiamo una notizia fantastica per te! La OtterBox Cover Serie Clear Case è ora disponibile su Amazon a soli 11,90€, anziché 27,59€, grazie a un incredibile sconto. Questa è un’occasione da non perdere per ottenere una custodia di alta qualità a un prezzo straordinario.

OtterBox Cover per iPhone 12 e 12 Pro a soli 11,90€

La serie Clear Case di OtterBox è progettata per non rovinare l’estetica del tuo iPhone. Con un design sottile ed elegante, questa custodia combina perfettamente stile e protezione. La custodia Clear Case è facile da installare e offre una protezione avanzata al tuo dispositivo.

Una delle caratteristiche eccezionali di questa custodia è la sua resistenza agli urti e alle cadute. La custodia Clear Case è stata testata secondo lo standard militare MIL-STD-810G 516.6 e ha superato i test di caduta due volte rispetto alle norme standard. Questo significa che il tuo iPhone è protetto da urti e cadute accidentali, garantendoti la massima tranquillità.

La custodia presenta bordi rialzati dello schermo, che aiutano a proteggere il touchscreen del tuo iPhone. Inoltre, puoi abbinare questa custodia a una protezione per lo schermo OtterBox resistente ai graffi e duratura per ottenere una protezione totale a 360 gradi.

La OtterBox Cover Serie Clear Case è compatibile sia con iPhone 12 che con iPhone 12 Pro. Questo significa che puoi ottenere una custodia di alta qualità che si adatta perfettamente al tuo dispositivo.

Assicurati di cogliere questa straordinaria opportunità di ottenere una custodia di alta qualità per il tuo iPhone 12/12 Pro a soli 11,90€ invece di 27,59€.

