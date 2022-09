Una centrale elettrica solare particolarissima a prezzo SHOCK (110€)

Quello che sto per mostrarti è un prodotto decisamente particolare. Si tratta di una piccola centrale elettrica solare portatile, che arriva a casa dotata di pannello, così da poter iniziare subito a usarla. La station è organizzata in modo da fornire illuminazione (in omaggio ricevi anche delle lampadine), la possibilità di ricaricare i tuoi dispositivi tramite porta USB e non solo. Infatti, integra anche uno speaker in grado di riprodurre radio FM, ma anche MP3: puoi inserire le tue memorie esterne.

Tutto questo può farlo sfruttando la batteria integrata, che si ricarica in due modi: tramite presa classica di corrente oppure sfruttando il pannello solare che ricevi in dotazione. Scegliendo il secondo metodo, l’energia elettrica sarà completamente gratuita.

Un prodotto assolutamente particolare, come specificato in apertura, che in più dalla sua può vantare anche un prezzo piccolissimo. Da Amazon, il kit completo puoi portarlo a casa a 110€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Per approfittarne, basta completare l’ordine al volo.

Una piccola centrale elettrica solare con radio

Un oggetto da provare e da avere in casa, ad esempio come strumento di illuminazione d’emergenza o come stazione di ricarica dei tuoi dispositivi a zero impatto in bolletta. Infatti, il pannello solare puoi installarlo praticamente ovunque, anche in balcone. Si occuperà lui di catturare la luce del sole per ricaricare la tua station.

Quello che ricevi nel kit è:

la station principale, con la sua batteria pronta ad alimentare le due uscite USB , le uscite DC per le lampadine , la potente torcia laterale e anche la parte dedicata alla riproduzione musicale;

, le uscite DC per le , la potente e anche la parte dedicata alla riproduzione musicale; 3 lampadine in omaggio, pronte all’uso;

un pannello solare;

un telecomando per la gestione di tutto il sistema.

Insomma, un bel set completo per avere subito una mini centrale elettrica solare da provare. Divertiti a sperimentarne l’utilità in diversi contesti: è utile in casa, ma anche durante escursioni, gite in camper, in barca o anche in campeggio. Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare su Amazon e porta tutto a casa a 110€ circa appena. Completa l’ordine al volo e godi di spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.