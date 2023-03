Una carta di credito online e gratis: ecco Carta YOU

In passato, richiedere una carta di credito senza aprire un conto corrente era considerato un’idea pressoché irrealizzabile. Tuttavia, oggi non si tratta più di un’utopia, grazie ad alcune carte che non richiedono la titolarità di un conto con la banca emittente per essere utilizzate. Carta YOU, ad esempio, è una Mastercard Gold emessa da Advanzia Bank progettata per coloro che vogliono godere di tutti i vantaggi di una carta di credito, senza però dover cambiare banca. Ma soprattutto, il punto forte di Carta YOU è la totale assenza di canone mensile o annuale: zero costi di mantenimento e zero commissioni, solo tanti vantaggi.

Ecco perché Carta YOU conviene

Vuoi scoprire come ottenere tutti i vantaggi di una carta di credito senza pagare costi e commissioni astronomici? La soluzione è Carta YOU di Advanzia Bank, che ti offre un’esperienza di utilizzo eccezionale. Con Carta YOI non solo ottieni canone gratuito per sempre, ma potrai anche prelevare denaro gratuitamente da oltre un milione di bancomat in tutto il mondo e fare acquisti all’estero senza costi aggiuntivi. Ma i vantaggi non finiscono qui: in quanto titolare, otterrai una copertura assicurativa per viaggiare ovunque – anche all’estero – senza doverti preoccupare delle spese mediche.

Potrai inoltre pagare i tuoi acquisti senza interessi con un termine di scadenza fino a sette settimane. Come funziona? In poche parole, quando effettui un acquisto all’inizio del nuovo periodo di liquidazione (in genere il 16 di ogni mese) riceverai il riepilogo di tutte le tue transazioni a metà del mese successivo, che potrà essere saldato fino al 3 del mese seguente. Così otterrai un pagamento differito e senza interessi fino a sette settimane.

Tra le opzioni di pagamento, Carta YOU offre flessibilità e l’opportunità di scegliere se frazionarlo. Un servizio speciale, che ti consentirà di decidere ogni mese quanto desideri pagare al momento della ricezione del riepilogo e quanto in un momento successivo, a patto che corrisponda al 3% del saldo e sia pari ad almeno 30 euro. Come già anticipato, potrai approfittare di tutti i vantaggi di Carta YOU senza che ci sia bisogno di cambiare banca. Avrai infatti la possibilità di saldare la fattura tramite bonifico bancario dal tuo conto corrente già esistente.

Carta YOU è anche sicura, poiché dotata di tecnologie di sicurezza all’avanguardia come il Chip EMV che riduce il rischio di clonazione e l’innovativo sistema Mastercard SecureCode. Attivarla è semplicissimo e potrai fare tutto da solo. Ti basterà collegarti alla pagina ufficiale dell’offerta e cliccare sul bottone di richiesta. Una volta fatto, dovrai aprire il link che ti verrà inviato tramite e-mail e seguire le indicazioni a schermo. Tieni a portata di mano un documento d’identità e il tuo smartphone, necessari alla verificare dell’identità e per firmare il contratto con codice OTP inviato tramite SMS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.