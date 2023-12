Una BESTIA di tablet a 99€ su Amazon: RAM 8GB e storage 256GB (-75%)

Se stai cercando un tablet potente e versatile senza spendere una fortuna, hai fortuna! In questo momento, è disponibile un’offerta incredibile per un modello che offre prestazioni eccezionali a un prezzo straordinario. Dotato di un’impressionante RAM da 8GB e uno spazioso storage da 256GB, puoi prenderlo a 99,99€ invece di 399,99€. Se non è già finito, attiva il coupon in pagina e completa l’ordine al volo. Risparmi il 75% e le spedizioni sono super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce: la disponibilità è limitata.

Dotato di Android 12, è equipaggiato con un processore Octa-Core T616, che garantisce una potenza di calcolo rapida e fluida per gestire le tue attività quotidiane e le applicazioni più esigenti. Che tu stia navigando su Internet, guardando film, giocando o lavorando, questo tablet ti offrirà un’esperienza senza interruzioni.

La sua generosa RAM da 8GB assicura una gestione efficiente delle applicazioni e la possibilità di eseguire più attività contemporaneamente senza rallentamenti. Inoltre, lo spazio di archiviazione interno da 256GB ti consente di conservare un’enorme quantità di file, come foto, video, documenti e applicazioni, senza preoccuparti di dover liberare spazio frequentemente.

Con uno schermo da 10.5 pollici e una risoluzione di 1920 x 1200 IPS FHD, potrai goderti immagini e video di alta qualità con colori vividi e dettagli nitidi. Sia che tu stia guardando i tuoi film preferiti, sfogliando foto o leggendo libri e riviste, la qualità visiva di questo tablet ti stupirà.

Per quanto riguarda la connettività, hai la flessibilità di utilizzare due SIM contemporaneamente, consentendoti di gestire le tue chiamate e i tuoi dati in modo efficiente. Inoltre, supporta le reti 4G LTE e 5G/2.4G WiFi, garantendoti una connessione veloce e stabile ovunque tu vada.

Se sei un appassionato di musica o ami guardare film e serie TV con un audio coinvolgente, sarai felice di sapere che questo tablet è dotato di 4 altoparlanti di alta qualità. Potrai goderti un suono stereo ricco e potente che renderà la tua esperienza multimediale ancora più coinvolgente.

La fotocamera posteriore da 13MP ti consente di catturare foto e video di buona qualità, mentre la fotocamera frontale ti permette di effettuare videochiamate e scattare selfie. Inoltre, il tablet supporta la connessione USB Tipo-C, che offre una maggiore velocità di trasferimento dati e una ricarica più rapida.

Con una batteria da 7000mAh, potrai utilizzare il tablet per lunghe sessioni senza doverlo ricaricare frequentemente. Che tu sia in viaggio, a scuola o a lavoro, avrai sempre abbastanza energia per affrontare la tua giornata.

Non perdere l’opportunità di acquistare questo tablet potente e conveniente a soli 99,99€ su Amazon. Approfitta di questa promozione e aggiungi un compagno affidabile e performante alla tua vita digitale: attiva il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Spedizioni veloci e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime, ma disponibilità super limitata.

