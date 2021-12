Una BESTIA di tablet 10" LTE a 127€: prezzone Amazon

Il tablet 10″ bello, potente e affidabile – che cercavi a basso prezzo – l'hai appena trovato. L'ottimo BMAX i10 è anche dotato di supporto dual SIM e connettività LTE: puoi usarlo per navigare su Internet ovunque, non unicamente dove c'è il WiFi. Cn gli sconti Amazon del momento, puoi portarlo a casa a 127€ circa appena. Godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Eccezionale tablet 10″ in gran sconto su Amazon

Un pannello super ampio, con risoluzione FHD, pronto a permetterti di compiere tutte le operazioni che ti possono servire nel quotidiano. Che si tratti di studiare, lavorare, giocare o guardare un film: nessun problema. Il suo cuore pulsante è un processore octa core, affiancato da 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione: la cosa interessante è che puoi inserire una microSD ed espandere rapidamente lo storage interno.

Come anticipato, questo gioiellino – con a bordo Android 10 e Google Mobile Services – supporta la connettività LTE e c'è persino lo spazio per inserire fino a due schede e sfruttare il dual SIM dual stand by.

Ottima anche l'autonomia energetica, affidata a un'ampia batteria da 6000 mAh. Usalo ovunque, sfruttalo anche come navigatore satellitare, grazie alla presenza del GPS integrato.

Insomma, il potente tablet BMAX i10 – a questo prezzo – è un vero e proprio affare, che puoi fare direttamente su Amazon. Completa rapidamente l'ordine per averlo a 127€ circa appena e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.