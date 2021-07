Dimmi cosa desideri da un ottimo tablet Android e sono abbastanza sicura di poterti confermare che questo gioiello ce l'ha. Potenza e prestazioni? Ampio display FHD? Una batteria enorme? Tanta memoria interna, tipo 128GB?

Ce le ha tutte! Lo so, desideri anche un prezzo che sia più che accessibile. Bene, BlackView Tab 8E lo prendi a 139€ da Amazon e questo è assurdo, possibile solo grazie ai saldi estivi. Ovviamente, lo ricevi rapidamente e gratis a casa: in tempo per godertelo in vacanza.

Un tablet potentissimo, un prezzo assurdo: solo su Amazon

Cosa mi ha portato a scegliere proprio questo modello, oltre al prezzo? Conosco molto bene il brand e posso riassumerlo così: tanta sostanza, poca fuffa, zero investimenti assurdi in pubblicità e – quindi – prezzi super contenuti.

Ecco perché un prodotto Blackview offre tanto e costa poco. Il problema è solo uno: il marchio lo conoscono solo i veri appassionati di tecnologia, che si scambiano opinioni attraverso il passaparola. Ecco, oggi l'amica che ti fa il passaparola sono io: se cerchi un tablet che funzioni veramente bene e non si blocchi in continuazione, l'hai trovato e non serve un grosso investimento per averlo.

Questo gioiellino, sotto la scocca è dotato di processore octa core, supportato da un sacco di spazio di archiviazione (128GB) ulteriormente espandibile tramite microSD. Questo sai che significa? Che potrai scaricare un sacco di applicazioni, giusto, ma non solo: immagina quanti video (magari da Netflix) potrai rendere disponibili offline: intrattenimento anche quando non c'è il WiFi disponibile. Un'eventualità che, se vai in vacanza, no puoi trascurare.

Le tue clip le potrai guardare su un display da 10,1″ con risoluzione FHD e potrai divertirti a lungo: la batteria da 6580 mAh ti permetterà ore ed ore di utilizzo prima di dover effettuare la ricarica.

Se vuoi rimanere in contatto con gli amici, o se ti serve per lavoro, conta pure sulla fotocamera anteriore (e su quella posteriore) in abbinata al microfono, per le tue videochiamate.

Tutto qui? Certo che no, non dimentichiamo il cuore di questo tablet: Android 10 in edizione super pulita e con a bordo il Play Store e tutti i servizi Google.

Avrei finito, ma mi sento di rassicurarti su un altro dettaglio fondamentale: il design di questo gioiellino non solo è super elegante, ma fa anche affidamento su ottimi materiali di costruzione.

Il tuo nuovo potente tablet per lavorare, divertirti – che costi poco e offre tanto – lo prendi ora da Amazon ad appena 139€ circa con spedizioni rapide e gratis. Di meglio, a questo prezzo, non ci sono alternative, te lo garantisco.

