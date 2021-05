Un tablet di Teclast che, per quello che offre e quello che costa, è incredibile. Soprattutto, adesso su Amazon risparmi ulteriori 40€ e praticamente lo prendi a meno di un entry level. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Scorte limitate.

Tablet in super sconto su Amazon, pochi pezzi

Perché lui e non un altro tablet low cost a caso? Hai ragione ad essere scettico, ma le motivazioni sono parecchie a partire dal brand. Teclast ormai è uno dei marchi più affidabili, ben noto ai tech addicted, perché in grado di offrire ottimi prodotti a prezzo contenuto. Come? Evitando enormi spese in pubblicità e marketing di vario genere.

Ecco quindi che si arriva a tablet con display IPS da 10,1″ dotati di risoluzione FHD – esattamente come questo modello, il P20HD – che possono costare così poco. Non manca una scocca premium, che nasconde un processore octa core, affiancato da 4GB di RAM e 64GB di storage interno. A coadiuvare il tutto, una suite di connettività completa: non solo c'è il Bluetooth 5.0, ma c'è anche lo slot per inserire fino a due SIM e usarlo in 4G. Questo lo rende perfetto per le vacanze: potrai usarlo ovunque, anche dove non c'è una rete WiFi, complice anche l'ottima batteria da 6000 mAh, con supporto alla ricarica tramite ingresso USB C.

Che si tratti di sfruttarlo per la produttività o per il divertimento, questo tablet Teclast P20HD ha tutto quello che serve. Adesso poi ha anche un prezzo irrisorio. Tutto quello che devi fare per accaparrartelo è spuntare il coupon in pagina su Amazon e poi mettere il prodotto nel carrello.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Lo shopping virtuale ti piace, ma solo se ricco di veri sconti? Allora non perdere i migliori: li trovi tutti sul canale Telegram di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

