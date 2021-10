Una BESTIA di stampante 3D a prezzo ridicolo: 145€ (-55%)

No, non una stampante 3D di quelle super economiche e deludenti. Oggi ho scovato in sconto la Homers Odysseus Tevo Tarantula PRO, una macchina impressionante, perfetta anche per lavori semi professionali.

Facilissima da montare, dotata di WiFi, display touchscreen, piatto magnetico, ampia superficie di stampa e piena compatibilità con un sacco di software per la stampa 3D. Grazie alla promozione, in collaborazione con Gshopper, puoi portare a casa questo gioiellino a 145€ appena invece di 319€: risparmi il 55% e godi anche di spedizioni rapide e gratis, da magazzino europeo.

Per approfittarne però, devi utilizzare uno speciale codice sconto: metti subito il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “telefonino08”.

Una stampante 3D eccezionale in gran sconto

La stampa 3D può essere per tutti, finalmente. Non servono grandi competenze per partire, solo tanta curiosità e passione. Anche io ho iniziato da zero con la stampa 3D, ordinando un prodotto super economico, che ho montato da sola fino all'ultima vite. Ho imparato rapidamente a padroneggiare i software di stampa e sai perché? Adesso sono quasi tutti automatici, facili da configurare: quello che fai tu è scegliere dai portali online il modello che ti interessa realizzare e stamparlo.

Addirittura, online ci sono delle piattaforme che ti consentono di creare da zero in tuo modello da stampare, perfettamente personalizzabile in base a quello che vuoi realizzare.

La Homers Odysseus Tevo Tarantula PRO è uno dei modelli ideali per partire perché – oltre a essere facilissimo da montare – è anche incredibilmente completo, oltre che dotato di display touchscreen con software di facilissimo utilizzo.

Inoltre, non manca la connessione WiFi, perfetta per inviare le stampe senza dover collegare il dispositivo al PC attraverso cavo.

Il piatto è magnetico: quando finisci di stampare, lo stacchi e procedi agevolmente alla rimozione del prodotto. Inoltre, la calibrazione di piatto e ugello sono super semplici. Per finire, questo gioiellino è in grado di stampare PLA, PLA flessibile, filamento di legno, PVA e anche HIPS (super flessibile e resistente).

Un prodotto completo, perfetto sia per chi è alle prime armi, sia per chi ha intenzione di farne un utilizzo semi professionale. A casa ricevi tutto l'occorrente per montare, in pochissimo, la tua nuova stampante 3D e inizia il divertimento.

Per averla risparmiando il 55%, tutto quello che devi fare è mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applicare il codice “telefonino08”. Le spedizioni sono rapide e gratis, da magazzino europeo.