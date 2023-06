Una BESTIA di PC compatto a 169€: Windows 11 Pro, RAM 16GB e SSD 512GB,

Sei alla ricerca di un computer desktop che sia compatto, potente e dotato delle ultime tecnologie? Allora il Blackview MP60 è quello che fa per te. Questo piccolo gioiello della tecnologia, disponibile su eBay a soli 169,19€, offre prestazioni straordinarie in un design incredibilmente compatto. Per averlo a mini prezzo, basta metterlo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applicare il codice “PIT10PERTE2023”. Lo ricevi con spedizioni assolutamente gratuite, in pochi giorni.

Questo sensazionale mini PC è dotato di Windows 11 Pro, il sistema operativo più recente e avanzato di Microsoft, che offre un’esperienza utente fluida e intuitiva. Il cuore pulsante di questa macchina è l’Intel Jasper Lake N5095, un processore potente che garantisce prestazioni eccellenti per tutte le tue attività, dal lavoro all’intrattenimento.

Ma non è tutto. Il Blackview MP60 dispone di ben 16GB di memoria RAM DDR4 e di un SSD da 512GB. Questa combinazione assicura una velocità di elaborazione dei dati senza precedenti e uno spazio di archiviazione ampio per tutti i tuoi file e programmi.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, questa sensazionale macchina on fa compromessi in termini di connettività. Dispone infatti di diverse porte, tra cui HDMI, USB 2.0, USB 3.0, USB-C e Micro-HDMI, che ti permettono di collegare tutti i tuoi dispositivi e accessori.

Inoltre, grazie al suo design elegante e alla sua colorazione in blu o nero, il Blackview MP60 si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, dal salotto all’ufficio.

Non perdere l'occasione di portare a casa questo straordinario mini PC a un prezzo scontato.

