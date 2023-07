Una BESTIA di PC a metà prezzo: RAM 16GB, SSD 512GB e Windows 11 Pro (199€)

Sei alla ricerca di un dispositivo compatto, ma potente? NiPoGi Mini PC è la soluzione perfetta per te. Questo computer è dotato di un processore Intel Alder Lake-N100 di 12a generazione, che offre prestazioni superiori del 25% rispetto ai modelli precedenti. Nonostante le sue dimensioni ridotte, questo mini PC è in grado di gestire con facilità lavori d’ufficio, riproduzione di video 4K, istruzione online e progettazione.

Il NiPoGi Mini PC è dotato di 16GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 da 512GB, offrendo così ampio spazio di archiviazione e velocità di elaborazione. Inoltre, è possibile espandere lo spazio di archiviazione aggiungendo un HDD/SSD da 2,5″ fino a 2TB.

Grazie a un pazzesco sconto del 50%, da Amazon puoi portarlo a casa a 199,99€ invece di 399,99€: spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per approfittarne, se la promozione non è già finita. La disponibilità residua è limitatissima.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo computer è la possibilità di collegare due schermi 4K contemporaneamente grazie alle sue due porte HDMI 2.0. Questo lo rende ideale per chi necessita di un ambiente di lavoro multi-schermo o per chi desidera creare un home theater di alta qualità.

Ancora, offre anche una varietà di connessioni, tra cui Gigabit Ethernet, WiFi dual-band 2.4G + 5.0G e Bluetooth 4.2, rendendolo compatibile con una vasta gamma di dispositivi e applicazioni.

Infine, ma non meno importante, il NiPoGi Mini PC viene fornito con il sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato, offrendo un’esperienza utente intuitiva e sicura.

E la cosa migliore? Questo incredibile PC compatto è attualmente in offerta su Amazon a metà prezzo. Non perdere questa opportunità di portare a casa un dispositivo potente e versatile a un prezzo imbattibile: spunta il coupon in pagina e completa rapidamente il tuo ordine per approfittarne, le spedizioni sono super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta però, la disponibilità è limitatissima.

