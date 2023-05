Una BESTIA di mini PC in stick, 8GB di RAM: prezzo Amazon sensazionale (99€)

Il futuro della tecnologia non si trova nelle grandi torri di metallo, né nei labirinti di cavi e connettori. È qui, nel palmo della tua mano, piccolo come una chiavetta USB e potente come un PC di fascia alta. È il NiPoGi T6 Mini PC, la perfetta combinazione di convenienza, potenza e prezzo.

Prima di entrare nei dettagli, lascia che ti riveli un’offerta limitata:questo concentrato di tecnologia, di solito venduto a 159,99€, è ora disponibile su Amazon a soli 99,99€! Sì, hai letto bene. Stiamo parlando di un risparmio di 60€! E non dimenticare che le spedizioni sono veloci e gratuite grazie ai servizi Prime. Ma affrettati, l’offerta non durerà per sempre: completa adesso l’ordine per approfittarne.

Un piccolo miracolo di tecnologia. Dotato di un processore quad-core Intel Celeron Atom x5-Z8350 (fino a 1,92GHz), con 2M di cache e 8GB di RAM, il T6 gestisce senza problemi Windows 10 Pro e tutte le applicazioni Office. Hai bisogno di più spazio? Nessun problema! Il T6 ti offre già 128GB di eMMc, ma se desideri ancora di più, puoi facilmente espandere la memoria inserendo una scheda Micro SD da 128GB.

Ma non è tutto sulla potenza. Questo computer offre anche una straordinaria versatilità. Grazie al doppio WiFi a 2,4G/5GHz, avrai una connessione stabile e veloce, perfetta per qualsiasi attività, dall’ufficio alla casa, dalla navigazione web alla visione di video. E grazie al Bluetooth 4.2, potrai connettere facilmente tutte le tue periferiche preferite.

Incredibilmente piccolo (solo 110 * 39 * 17 mm) e leggero, il T6 può facilmente essere trasportato in tasca o nello zaino. Puoi collegarlo a qualsiasi monitor o TV con HDMI, trasformandolo in un attimo in un vero e proprio computer. Immagina di guardare film e home theatre con la tua famiglia su un grande schermo 4K, godendo di un’esperienza visiva di alta qualità – tutto questo, grazie a un dispositivo non più grande di una chiavetta USB.

Nonostante la sua piccola taglia, il T6 non ha nulla da temere dal calore. Il design senza ventola assicura un funzionamento silenzioso, e il design unico del guscio, insieme ai componenti ad alta efficienza energetica, garantisce un raffreddamento rapido ed efficiente. Non devi preoccuparti della durata della vita del tuo hardware – il T6 è costruito per durare, e viene fornito con una garanzia di 12 mesi e un servizio a vita. Hai bisogno di aiuto con il nostro prodotto? Il nostro servizio clienti è sempre a tua disposizione.

Il futuro è qui, e costa meno di quanto pensi. Approfitta dell’offerta limitata e acquista il tuo potente mini PC in stick su Amazon oggi stesso a solo 99,99€: completa adesso l’ordine per approfittarne. Affrettati, perché le scorte sono limitate e il tempo sta per scadere. L’innovazione è a portata di mano – non lasciarla sfuggire!

