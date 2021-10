Una BESTIA di mini PC a 99€ su Amazon: offertona a tempo

Un mini PC così, grande quanto una pennetta USB, che attacchi l'ingresso HDMI di un monitor – o una TV – e ti offre pieno accesso a tutte le funzionalità di Windows 10 Pro. Dotato di tutto il necessario, adesso questo concentrato di tecnologia lo porti a casa a 99€ appena da Amazon: spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine per averlo a prezzo assurdo con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Eccellente mini PC a gran prezzo su Amazon

Un prodotto molto particolare, pensato per due tipi di utenti. Infatti, essendo compatto è perfetto da portare in giro e usarlo all'occorrenza: basta un monitor o una TV per collegarlo. Inoltre, proprio perché super compatto, è perfetto per chi non ha spazio per un computer tradizionale.

A questo gioiellino manca niente, a partire dal completissimo processore Intel Atom Z8530, abbinato a 4GB di RAM e 64GB di storage interno. Presente, naturalmente, il Bluetooth e il WiFi (dual band) e ci sono due porte USB per collegare tutte le periferiche che ti servono.

Il mini PC perfetto per lavorare, studiare, guardare video e – perché no – trasformare la tua televisione in un vero e proprio media center, completo di tutto. Già, perché è così versatile che puoi usarlo in un sacco di modi. Adesso, anche il prezzo è super mini su Amazon: spunta il coupon in pagina e accaparratelo a 99€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente gratis, garantite dai servizi Prime.