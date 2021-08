Un mini PC, che di mini ha solo le dimensioni. Un ottimo strumento per lavorare, studiare, divertirsi. Un dispositivo che puoi collegare a un monitor, ma anche alla TV e godere subito di Windows 10 Pro per tutte le tue attività. Adesso, questo gioiellino lo prendi in sconto da Amazon ad appena 114€: spunta subito il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine, pochissimi i codici disponibili per averlo a questo prezzo assurdo.

Le spedizioni sono anche rapide e gratis: praticamente puoi mettere il PC in borsa e portarlo in vacanza!

Eccellente mini PC in gran sconto su Amazon

Bello e così compatto, che difficilmente si capisce di cosa è capace, prima di accenderlo. Il suo cuore pulsante (il processore Intel Atom Z8350) ti affiancherà in qualsiasi attività quotidiana: dal lavoro allo svago, passando da social, editing di documenti e non solo.

Con 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione, non avrai problemi. Volendo, puoi addirittura montare una memoria SSD aggiuntiva per avere il massimo. Non mancano le porte necessarie per sfruttare al meglio la tua macchina: ci sono 4 porte USB (2 3.0 e 2 2.0), un'uscita HDMI, una VGA, una Ethernet e un ingresso jack audio da 3,5 millimetri. Naturalmente, a bordo anche il Bluetooth e persino il WiFi dual band.

Tutto quello che ti serve sarà a portata di mano e gestibile attraverso Windows 10 Pro, già installato sul tuo nuovo mini PC. Tutto quello che devi fare tu, per completare il tuo affare, è spuntare il coupon in pagina su Amazon, spuntare il coupon in pagina ed essere velocissimo a completare l'ordine. A 114€ fai un affare assurdo ed è per questo che ci sono pochi pezzi in sottocosto.

Le spedizioni, come anticipato, sono assolutamente rapide e gratis! Ti è piaciuta questa chicca? Le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home