Una BESTIA di faro solare 200W a 42€: luminosissimo, zero costi in bolletta

Con un faro solare come questo potrai illuminare con una potenza pazzesca anche zone molto ampie. Infatti, non si tratta del classico dispositivo compatto per creare dei punti luce. Questo è un prodotto con lampada LED da ben 200W che arriva esprimere una massima potenza luminosa di circa 2000 lumen! Tantissimo, considerando che l’intero sistema è alimentato da energia elettrica prodotta grazie al sole.

In dotazione ricevi anche un pannello solare ad alta efficienza e di adeguate dimensioni per ricaricare la batteria del sistema. Insomma, sarà in grado di ottenere tanta luce, tutta completamente gratis: non ci sarà alcuna sorpresa in bolletta. Del resto, ti renderai conto in fase di installazione che non c’è alcun cavo elettrico da collegare all’impianto domestico. Basterà un paio di viti per sistemare il pannello ben ricolto verso il sole e il faro dove desideri illuminare. Non perdere l’occasione di fare un grandioso a fare su eBay: completa l’ordine al volo per prendere questo spettacolare prodotto a un prezzo minuscolo. Lo porti a casa a 42€ circa appena e le spedizioni sono completamente gratuite. Dovrai essere veloce però, la disponibilità residua è super limitata.

Un prodotto di alta qualità, che difficilmente si può reperire a un prezzo così concorrenziale. Eppure, su eBay le ghiotte occasioni non mancano. Con questo sistema di illuminazione non dovrai accontentarti: potrai avere una quantità di luce più che sufficiente per le tue esigenze senza sorprese in bolletta!

Puoi gestire il funzionamento di questo eccezionale faro solare da 200W utilizzando il pratico telecomando, che ricevi in dotazione. Non perdere l’occasione di fare un goloso affare e sfrutta l’occasione del momento: completa l’ordine al volo per prenderlo a 42€ circa appena, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite in pochissimi giorni. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.