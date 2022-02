Una bestia di caricatore 65W quasi GRATIS su Amazon: 13€

Il momento è perfetto per portare a casa una potenza di caricatore 65W ultra rapido. Doppia porta USB, di cui una USB C, e così tanta forza da poter ricaricare non solo lo smartphone, ma anche il PC, la console e i più esigenti dei tablet (come gli iPad di ultima generazione).

Controlla i prezzi in giro, ti sfido a trovarlo a questa cifra. Da Amazon, te lo accaparri a 13€ circa appena, ma solo approfittando della promozione del momento: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratis, ma la disponibilità è limitatissima.

Caricatore 65W a prezzo ridicolo su Amazon

Un prodotto di design, che ho comprato anche io. Lo lascio in cucina e lo sfrutto quotidianamente per la ricarica di iPad Pro, MacBook Air e iPhone. Tutto molto veloce e senza tentennamenti.

Lo uso ormai da 3 settimane e non ho avuto mai dubbi sul corretto funzionamento, tantomeno l'ho visto scaldare oltre il normale surriscaldamento di un prodotto di questo tipo. Ritengo sia quindi anche super sicuro da utilizzare.

Per ottenere il massimo della velocità, sfrutto la porta USB C. L'altra, quella standard, la lascio per dispostivi minori come la torcia, gli auricolari, lo smartband o simili.

A questo prezzo, è praticamente un regalo. Un caricatore da 65W a 13€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine al volo per approfittarne da Amazon. Le disponibilità sono limitatissime.