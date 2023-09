Un tablet che praticamente è un PC: solo 65€ su Amazon, prezzo BOMBA

Questo tablet, grazie alla sua miriade di accessori, è praticamente un computer. Ampio display da 10″, batteria super ampia da 6000 mAh, supporto dual SIM per navigare su Internet in 4G anche in assenza di rete WiFi. Grazie a mouse, tastiera, custodia che funziona come supporto e pennino, questo eccezionale dispositivo è praticamente un vero e proprio computer. Il bello è che tutti questi accessori sono inclusi nel set che ricevi a casa: non dovrai acquistare altro a parte.

Approfitta della straordinaria occasione Amazon del momento e completa al volo il tuo ordine per accaparrarti tutto a 65€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità residua è limitatissima.

Super completo e versatile, questo eccezionale dispositivo è perfetto per l’utilizzo quotidiano. Che si tratti di lavorare, studiare o di svagarsi, non ci saranno problemi. Utilizza senza problemi tutte le applicazioni Android che ti interessano e non preoccuparti dell’autonomia energetica: la super batteria da 6000 mAh ti accompagnerà per tutto il giorno.

Grazie a tutti gli accessori già compresi nel kit, potrai da subito avere un convertibile a disposizione: in un attimo, questo tablet diventa un vero e proprio PC. Non perdere l’opportunità di portarlo a casa a 65€ circa appena: completa al volo il tuo ordine su Amazon per approfittarne. Lo ricevi con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.