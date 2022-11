Un router così POTENTE e compatto non l'hai mai visto (prezzo ridicolo)

La ricerca di un router che sia potentissimo, ma anche così compatto da poter essere portato addirittura in giro, è finita. Il GL-MT1300 di GL.iNet è in sconto su Amazon ed è pronto a sorprenderti. Un prodotto estremamente versatile, che puoi tranquillamente usare in casa o in ufficio, ma non dovrai limitarti a questo: all’occorrenza, puoi usarlo anche in viaggio. Complici le sue dimensioni super compatte, si alimenta anche solo con un powerbank. Ancora, è dotato di una marea di funzionalità ed è progettato per garantirti una navigazione Web incredibilmente sicura grazie al supporto a più di 30 provider di VPN e addirittura alla presenza del servizio Tor preinstallato: tutto quello che serve per navigare in totale anonimato. Porte Ethernet Gigabit, WiFi dual band con supporto a 40 dispositivi, slot per microSD e porta USB 3.0 per collegare le tue periferiche.

Complice un goloso sconto a tempo, questo concentrato di tecnologia lo porti a casa a 69€ circa appena adesso. Per approfittarne, basta completare l’ordine al volo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà pochissimo.

Questo router compatto è unico nel suo genere: potentissimo

Il sistema operativo installato è il celeberrimo e apprezzato OpenWrt. Un OS open source che può contare sulla possibilità di installare diverse applicazioni e personalizzare al massimo l’esperienza d’uso. Se a questo ci si aggiungono tutte le caratteristiche dedicate alla navigazione in sicurezza, ecco che si ottiene il mix perfetto fra la massima libertà d’uso e la garanzia di mantenere un elevato livello di protezione.

Tanta tecnologia condensata in un prodotto incredibilmente compatto, perfetto per l’utilizzo domestico, ma altamente consigliato da portare in giro (ad esempio in viaggio) e sfruttare in un sacco di contesti. Ad esempio, è lo strumento ideale per utilizzare una rete pubblica in sicurezza: puoi collegarlo ad una rete WiFi pubblica e convertirla in privata prima di connettere i tuoi dispositivi.

