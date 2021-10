Un robot spazza polvere impressionante: 24€, sconto SHOCK

Questo robot spazza polvere lo amerai dal primo giorno di utilizzo. Immagina un panno cattura polvere, efficace come uno Swiffer, che però fa tutto da solo: lo accendi e lui va in giro per la stanza, evitando in autonomia gli ostacoli. Super semplice da usare, è perfetto anche per l'utilizzo da parte degli anziani: non ci sono complicate impostazioni, basta premere un pulsante per avviare la pulizia.

Grazie al codice sconto che ho scovato, puoi fare un vero e propio affare e portare a casa questo gioiellino a 24€ circa appena da Amazon: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “J6U7TGTG”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Ottimo robot spazza polvere in gran sconto su Amazon

Un prodotto super compatto, abbastanza basso da poter arrivare agevolmente sotto divani, letti e mobili. I sensori in dotazione riconoscono gli ostacoli e li evitano.

La pulizia avviene grazie a due spazzole rotanti e un panno, che è l'unico elemento da sostituire quando è saturo. La cosa interessante è che – se lo desideri – puoi applicare anche un panno umido. In questo modo, potrai anche rinfrescare i pavimenti, mentre elimini la sporcizia.

La batteria ricaricabile ti permette di arrivare a pulire per 90 minuti, prima di dover ricorrere alla ricarica, che potrai eseguire attraverso il cavetto in dotazione. Questo robot spazza polvere adesso lo prendi a gran prezzo da Amazon, grazie al nostro coupon. Mettilo subito nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “J6U7TGTG”. Le spedizioni, seppur non rapide, sono assolutamente gratuite.