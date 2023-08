Un powerbank UNICO a prezzo assurdo: ha una VERA presa Schuko integrata

Un powerbank come questo, di sicuro, non l’hai mai visto. Non solo ti offre diverse porte USB per alimentare e ricaricare i tuoi dispositivi, è anche dotato di una vera e propria presa Schuko, con un massimo carico supportato di addirittura 90W. Potrai sfruttarla per ricaricare il PC, ma non solo: sarà perfetta anche per alimentare altri prodotti, che normalmente colleghi alla presa elettrica di casa.

Attualmente, questo prodotto particolarissimo è in gran sconto su Amazon: spunta il coupon in pagina e portalo a casa a 80€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitata.

Ben 24000 mAh a disposizione per la gestione dei tuoi dispositivi mentre sei fuori casa. Diverse le porte di collegamento:

2 porte USB di tipo A;

1 porta USB C ultra rapida;

ultra rapida; 1 presa elettrica Schuko.

Insomma, più una piccola centrale elettrica portatile, che un semplice powerbank. Un prodotto che, nonostante quello che offre, risulta tutto sommato compatto e facile da trasportare. In promozione, questo dispositivo è assolutamente imperdibile: spunta il coupon in pagina e completa rapidamente il tuo ordine per approfittarne e prenderlo a 80€ circa appena da Amazon. Lo ricevi con spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.