Un potentissimo caricatore 65W a 19€: sconto Amazon assurdo

Questo potentissimo caricatore da 65W, con ben tre ingressi USB a disposizione, perfetto per ricaricare smartphone, PC, console e qualsiasi dispositivo. A un prezzo così è impossibile da trovare, soprattutto con un cavo USB C in omaggio. Completa l'rodine al volo da Amazon per averlo a 19€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Un caricatore che più versatile non potrebbe essere. Incredibilmente utile in una marea di contesti, anche se incredibilmente compatto. A disposizione hai ben due porte USB C e una USB A. Tramite quest'ultima potrai ricaricare i tuoi dispositivi che non necessitano di tantissima potenza.

Invece, quando si tratta di smartphone, console, computer portatili e non solo, hai a disposizione due ingressi pronti a garantirti tutto quello di cui hai bisogno per una ricarica super veloce.

Che si tratti dell'ultrabook che usi per lavorare oppure della tua Nintendo Switch, nessun problema. Ancora, puoi sfruttarlo per il tuo smartphone di ultima generazione oppure per la ricarica del tuo iPad Pro.

Insomma, nessun limite di potenza per questo caricatore da ben 65W, che adesso prendi a prezzo da bancarella da Amazon. Completa l'ordine al volo e prendilo a 19€ circa appena. Approfittando adesso dello sconto del momento, godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitata, offerta a tempo.