Oggi ho una missione: raccontarti che, finalmente, ho scoperto che se devi spendere 100€ o giù di lì, puoi avere diritto a un tablet potente. Come? Rinunciando ai super brand, evitando le “cineaste” di bassa lega e scegliendo brand di nicchia. Uno di questi è BlackView e il suo Tab 8E è pronto a stupirti: appena 118€ su Amazon per una bestiolina da 10″ con processore octa core e batteria enorme. Le spedizioni sono rapide e gratis: in tempo per diventare il tuo migliore amico per l'estate. Attento però: l'offerta e a tempo.

Un tablet potente, un prezzo imbarazzante

Si, perché il rischio – quando ci si avventura nella scelta di tablet economici – è quella di comprare un graziosissimo giocattolo. Immagino però che, anche se con il tuo dispositivo vorrai divertirti, non è un giocattolo quello che cerchi. Sono anche sicura che un prodotto economico non l'hai mai comprato proprio per evitare di prendere cantonate.

Non sono sicura però che tu conosca il brand Blackview. Si tratta di un marchio parecchio noto fra gli appassionati di tecnologia e anche parecchio apprezzato. Perché? Semplice: i prodotti godono di un equilibrio fra qualità e prezzo eccezionale ed è possibile semplicemente rinunciando a investire troppo in pubblicità. Per intenderci: Blackview non lo vedrai durante uno spot in TV o come sponsor di un evento sportivo di caratura internazionale. Risparmiando su questo, il prezzo dei prodotto è (molto) più basso.

Ecco, per questo motivo Tab 8E non è il solito tablet a marchio anonimo, che paghi poco ed offre meno. Questa è una bombetta, dotata di display da 10″ IPS, con risoluzione FHD e di un processore octa core supportato da 3GB di RAM e 32GB di storage interno. Un optional che non ti aspetti è la presenza di un doppio speaker audio stereo, che lo renderà perfetto per goderti un film sull'ampio schermo.

No, non ho dimenticato di raccontarti una specifica fondamentale, l'ho messa alla fine perché è degna di nota: l'autonomia energetica. Con una batteria da 6850 mAh, sarà l'ultimo dei tuoi problemi.

Allora? Il tablet che cercavi direi proprio che l'abbiamo trovato, soprattutto se deciderai di comprarlo in offerta a 118€ da Amazon. Ovviamente, essendo Blackview un brand serio, a disposizione avrai 2 anni di garanzia: è un tuo diritto, ma spesso è un problema usufruirne, mentre in questo caso non ci saranno intoppi.

Le spedizioni sono ovviamente gratis, anzi: se sei cliente Prime saranno anche super rapide! E ricorda: le migliori occasioni, cercate dallo staff con il lanternino, le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet