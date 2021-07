Un paio di Xiaomi Redmi AirDots 2 gratis per te, offerte in omaggio da Gshopper dopo che avrai effettuato dallo store un ordine di qualsiasi importo. Una promozione a tempo, nata per far conoscere a quanti più utenti possibile l'eccellente store dal quale abitualmente anche noi ci serviamo: il risparmio è sempre garantito.

Vuoi sapere come avere in omaggio i tuoi auricolari? Semplicissimo:

sfoglia il catalogo di Gshopper e fai un ordine di qualsiasi importo;

lascia una recensione sulla pagina dedicata di Trustipilot;

aspetta il tuo omaggio, verrà spedito allo stesso indirizzo dell'ordine.

Non devi fare altro, se non approfittarne finché la promo è attiva.

Xiaomi Redmi AirDots 2 gratis: combo perfetta con questo drone in sconto

Desideri un consiglio su un prodotto interessante da ordinare per provare lo store? Mi è capitato sotto gli occhi un drone compatto in sconto a 29€ invece di 99€. Per me è una genialata, se consideri che lo riponi nel controller, praticamente.

Un gioiellino super compatto, capace di fare riprese in FHD e semplice da pilotare: non importa quanto tu sia esperto, il divertimento è garantito. Lo colleghi in WiFi allo smartphone e – mentre con il controller lo piloti – con il device vedi in tempo reale quello che riprende la batteria del gioiellino. Vola per 10 minuti senza pensieri e – quando è tempo di tornare – puoi farlo in totale semplicità: basta premere un pulsante. Il dispositivo è anche in grado di calcolare l'altitudine e volare a un'altezza costante: una possibilità che molti prodotti in questa fascia non hanno.

La genialata sta però nella compattezza: al momento di riporlo, piega le 4 ali, inseriscilo nell'apposito spazio al centro del controller e poi metti il tutto nella borsa che riceverai in omaggio. Perfetto, no?

Per averlo subito a 29,99€ invece di 99,99€ devi solo mettere nel carrello il tuo nuovo drone compatto e – prima di pagare – inserire il codice sconto “Drone2021”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Dopo l'ordine non dimenticare di seguire le istruzioni a inizio articolo per portare a casa un paio di auricolari Xiaomi Redmi AirDots 2 totalmente gratis!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

