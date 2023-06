Un ottimo monitor LG da 24 pollici ad un super prezzo su Amazon

Oggi Amazon propone un ottimo monitor LG da 24″ con tecnologia AMD FreeSync ad un prezzo decisamente interessante. L’LG 24ML60SP, normalmente proposto a 179€, oggi può essere tuo a 129€. La disponibilità è immediata, dunque, se lo ordini subito lo riceverai a casa domani.

Il monitor LG 24ML60SP è un display da 24 pollici con una risoluzione massima di 1920 x 1080 pixel. Con il marchio LG, offre una serie di caratteristiche speciali che lo rendono adatto a diverse esigenze. Una delle caratteristiche distintive di questo monitor è il design senza cornice, che offre un’esperienza di visualizzazione immersiva. È dotato anche di altoparlanti incorporati per un’esperienza audio integrata. Il monitor è progettato senza sfarfallio per ridurre l’affaticamento degli occhi, e dispone di un rivestimento anti-riflesso per una visione confortevole anche in ambienti luminosi. Inoltre, è dotato di un filtro per la luce blu, che aiuta a ridurre l’affaticamento degli occhi causato dalla luce blu emessa dallo schermo.

La frequenza di aggiornamento di 75 Hz assicura una riproduzione fluida delle immagini, mentre il tempo di risposta di 1 millisecondo (MBR) riduce al minimo il ritardo e il motion blur durante le scene d’azione veloci, rendendolo adatto per il gaming. Il pannello IPS del monitor garantisce una visione ottimale da qualsiasi angolazione, offrendo colori vividi e dettagli precisi. Supporta 16,7 milioni di colori con una copertura NTSC del 72%. Il monitor ha una luminosità elevata e offre una calibrazione del colore per una resa cromatica accurata. Il monitor LG 24ML60SP offre anche diverse funzioni pratiche. Supporta lo schermo multitasking con la funzione Screen Split, che consente di suddividere lo schermo in diverse finestre per una maggiore produttività. Dispone anche della modalità Reader Mode, che riduce la luce blu emessa dallo schermo per una lettura più confortevole e riduce l’affaticamento degli occhi. Per tutti questi motivi, ti consigliamo di approfittare di questa offerta!

