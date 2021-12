Un orologio assolutamente UNICO: solo 10€ su Amazon per fine anno

Un prodotto, questo orologio, che difficilmente si vede in giro. Non è uno smartwatch, è proprio un altro concetto di indossabile: la lettura dell'orario – cosi come del giorno della settimana – non è come te lo aspetteresti. Esteticamente super accattivante, adesso da Amazon puoi averlo a 10€ circa appena, in occasione delle promozioni di fine anno. Come fare? Semplicissimo: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “OMBMG59F”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, seppure non rapide.

Un orologio unico nel suo genere: prezzo ridicolo su Amazon

Un gadget molto particolare, pronto a fare figura al polso. Sull'ampio quadrante c'è tutto quello che serve per capire al volo l'orario e la data. Sembra complicato, ma in realtà basta intuire il meccanismo di funzionamento.

Ci sono 4 colonne principali: a estrema sinistra spunta quella dell'orario, accanto quella dei giorni della settimana, proseguendo ci sono i minuti (di cinque in cinque) e – per finire – i minuti residui (da 1 a 5). Fidati, è molto più semplice capire da solo come leggerlo correttamente, che spiegarlo a parole.

Un prodotto molto particolare, da sfoggiare al polso come accessorio unico nel suo genere. Soprattutto, si tratta di un sfizio che adesso puoi toglierti a 10€ circa appena da Amazon: un prezzo minuscolo per un orologio come questo. Mettilo subito nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “OMBMG59F”. Godi di spedizioni assolutamente gratuite.