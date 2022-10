Un nuotatore è riuscito ad usare l'Apple Watch Ultra sott'acqua

Sappiamo tutti che l’Apple Watch è uno smartwatch che è stato certificato per funzionare senza problemi anche sott’acqua. Gli utenti possono nuotare e interagire con il sistema anche in piscina. Con il Watch Ultra poi, l’azienda è riuscita a migliorare questa caratteristica, anche se c’è da dire che comandare il software con il touch screen è impossibile per alcuni limiti fisici. Nella notizia di oggi vi parliamo di un nuotatore che ha trovato un modo per aggirare il simile ostacolo.

Apple Watch Ultra: come utilizzarlo sott’acqua con l’AssistiveTouch

Si apprende che l’utente Rafael Zeier ha recentemente condiviso su YouTube in cui mostra in azione l’Apple Watch Ultra sott’acqua. È riuscito a comandarlo grazie al pulsante “azione” e ha attivato un allenamento e ha eseguito altri comandi con una semplice pressione. Inoltre, questo scenario aiuterà sicuramente molte altre persone ad aprire l’app “Depth” sott’acqua.

Come detto, sappiamo che quando lo smartwatch viene immerso, il touch screen smette di rispondere, ma questo è un limite fisico. Zeier ha quindi ovviato il problema usato l’AssistiveTouch, una funzione introdotta lo scorso anno con watchOS 8. È un’opzione di accessibilità che consente alle persone di navigare nella UI con le gestures delle mani o con alcuni movimenti che si possono fare con il polso.

Abilitando questo quindi, il nuotatore è stato in grado di usare il gadget anche quando immerso nell’acqua. In una nota a 9to5Mac ha detto infatti: “Non avrei mai pensato che sarebbe stato possibile. Ma funziona altrettanto bene che sull’acqua“. Per vedere il tutto, vi alleghiamo il video completo di seguito:

Sappiamo che quasi tutti gli Apple Watch esistenti sono certificati per resister alle immersioni fino a 50 metri; Apple Watch Ultra invece, arriva fino a 100 metri e ci sono dei nuovi sensori che raccolgono i dati, che vanno dalla profondità alla temperatura dell’acqua, con una precisione maggiore. Lo smartwatch in questione costa 1009,00€ su Amazon.

