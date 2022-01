Un mouse wireless non è mai stato più economico di così

Se sei alla ricerca di un mouse wireless che possa soddisfarti a pieno senza però richiederti una spesa notevole, ti trovi al posto giusto al momento giusto vista la promozione in corso su Amazon che ti permette di acquistane uno a soli 6,99€. Io non me lo farei scappare perché lo sai benissimo: uno in più in casa non fa mai male quindi perché non approfittarne? Il ribasso del 36% ti viene in contro.

Considera poi che con le spedizioni Prime praticamente non paghi neanche un euro in più e ricevi il tuo pacco a casa in uno o due giorni.

Mouse wireless iper economico: cosa devi sapere sul suo conto

Disponibile in colorazione nera, questo mouse wireless è veramente semplice ma a fine giornata fa il suo dovere. Utilissimo da avere sempre in borsa, ad esempio, lo puoi utilizzare sia su laptop che su computer fissi senza mai farti alcun genere di problema. In modo particolare lo connetti al tuo dispositivo grazie a un semplicissimo micro ricevitore USB che trovi in confezione. Una volta fatto ciò non devi neanche installarlo perché lui sarà pronto all'utilizzo.

A tua disposizione ti mette l'indispensabile ossia un ottimo design ergonomico che ti consente di utilizzare il mouse per ore e ore e un sensore che rileva i movimenti su qualunque tipo di superficie. I tasti presenti, invece, sono i soliti due con aggiunta della rotellina di scorrimento che non può proprio mancare. Mi sembra giusto, poi, farti sapere che sono a tua completa disposizione ben 1000 DPI.

In termini di autonomia, invece, che dire: grazie a due semplici batterie puoi andare avanti mesi e mesi senza mai farti problemi.

Cosa aspetti ad acquistare questo mouse wireless? Ti ricordo che grazie alla promozione ora in atto> su Amazon lo paghi appena 6,99€ e se sei abbonato Prime, le spedizioni sono completamente gratuite.